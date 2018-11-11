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Хейли Болдуин выложила трогательные фото с Джастином Бибером

Судя по снимкам, влюбленные чувствует себя хорошо рядом друг с другом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Хейли Болдуин и Джастин Бибер. Фото: instagram/haileybaldwin
Хейли Болдуин и Джастин Бибер. Фото: instagram/haileybaldwin

Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которые в недалеком будущем планируют пожениться, довольно часто в последнее время появляются на публике вместе, а также постят в сети романтичные снимки.

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Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Фото: instagram/haileybaldwin

Вот и на этот раз Хейли опубликовала в своем Instagram несколько фото, на которых они с Джастином нежатся на песке. При этом влюбленные на одном из них просто обнимаются, а на другом даже целуются.

Напомним, на прошлой неделе Хейли Болдуин и Джастин Бибер попали в объективы фотографов, когда ужинали в одном из ресторанов во Флориде. В этот момент Бибер горько плакал, а возлюбленная его успокаивала. Певец пытался спрятать от назойливых фотографов свои слезы за белой кепкой, но ему это плохо удалось. 

Бибер и Болдуин знакомы давно, их дружба длилась не один год. Долгое время знаменитости утверждали, что между ними нет никаких романтических отношений, но вскоре перестали скрывать свои чувства

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Источник: "Сегодня"
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