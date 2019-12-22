Хилари Дафф тайно вышла замуж – СМИ

Певица объявила о помолвке весной этого года

Хилари Дафф и Мэттью Кома поженились Фото: instagram/hilaryduff/

Американская певица и актриса Хилари Дафф тайно вышла замуж за музыканта Мэттью Кома, с которым они обручились весной 2019 года. У пары есть общий ребенок – годовалая малышка Бэнкс, которая родилась в октябре 2018 года.

Смотрите сюжет о неординарных свадьбах украинцев:

О звездной свадьбе сообщают западные СМИ. 32-летние Хилари Дафф и Мэттью Кома сыграли закрытую скромную свадьбу в Лос-Анджелесе, отказавшись от пышного торжества. Присутствующих гостей влюбленные попросили воздержаться от фото и видеосъемки, говорит источник.

Хилари Дафф и Мэттью Кома Фото: instagram/hilaryduff/

До брака влюбленные были вместе на протяжении трех лет. Они познакомились во время работы над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out, который вышел в 2015 году. Пара начала встречаться в январе 2017 года, а спустя три месяца разорвала отношения. В октябре 2017 Хилари и Мэттью вновь начали встречаться, а в июне 2018 Дафф объявила о беременности.

Стоит добавить, что у Хилари есть 7-летний сын Лука от первого брака с хоккеистом Майком Корми.

Ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.