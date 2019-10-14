Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хлопал стоя: Анна Ризатдинова покорила сердце судьи "Танців з зірками 2019" Григория Чапкиса

Олимпийскую чемпионку засыпали комплиментами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:39
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 13 октября, состоялся восьмой эфир "Танців з зірками 2019". Вечер был посвящен танцам из классической бальной хореографии, а самым неожиданным сюрпризом стало появление легенды – Григория Чапкиса. 89-летний танцор занял место в кресле звездного судьи MONATIK. Участникам сегодня было сложнее всего выступать, поскольку их оценивал сам маэстро!

Но для одной пары это не стало препятствием, а наоборот – они смогли покорить сердца звездных судьей и получить наивысшую похвалу в виде сорока баллов. Отметим, что эта оценка является максимальной. Фаворитка Влада Ямы Анна Ризатдинова в паре с Александром Прохоровым показала самбу. По традиции, олимпийская чемпионка была безупречна – динамичность движений, ритмичность, идеальная осанка и стройные ноги. Екатерина Кухар отметила, что выступление Анны было безупречным: "Аня – вы главная движущая сила и квинтэссенция нашего шоу. Что я еще могу сказать, вы скороспелая звезда, которая наступает на пятки нашим легендам. И даже перетанцевали Наталью Могилевскую".

Читайте также:
"Танці з зірками 2019": кто покинул танцевальное шоу в восьмом эфире

А 89-летний Григорий Чапкис и вовсе стоя хлопал паре: "Вот она, настоящая самба! Я в восторге! Спасибо. Я переполнен, молодцы".

Ранее мы писали, как прошел восьмой эфир проекта "Танці з зірками 2019".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как прошел восьмой выпуск "Танців з зірками 2019" "Танці з зірками 2019": кто покинул танцевальное шоу в восьмом эфире Анна Ризатдинова обнажилась в прямом эфире "Танців з зірками 2019"
шоу Анна Ризатдинова Александр Прохоров Танці з зірками 2019
Реклама

Новости партнеров

Гороскоп на жовтень 2019 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на жовтень 2019 для всіх знаків Зодіаку
Народный артист России напал на врача с ножом
Народный артист России напал на врача с ножом
Назван продукт-
Назван продукт-"убийца" аппетита
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото

Популярные статьи

Вчера, 19:54Events

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

Вчера, 04:58Fun

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

12 октябряТехно

Google назвал ТОП-10 обязательных приложений для Android 10

11 октябряШоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк поставили диагноз: последние новости о состоянии актрисы

11 октябряШоу-бизнес

"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

11 октябряFun

11 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 октябряШоу-бизнес

"Я была любовницей своего мужа": Оля Полякова раскрыла подробности личной жизни

11 октябряШоу-бизнес

Звездные кумовья: украинские знаменитости, которые породнились

11 октябряEvents

Международный день девочек: лучшие поздравления с открытками и картинками

11 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

11 октябряTravel

В Египте анонсировали новые запреты для туристов: что изменится

11 октябряТехно

Xiaomi выпустила MIUI 11: какие смартфоны получают обновление

11 октябряШоу-бизнес

"Совсем не узнать": Влад Яма показал, как выглядит с волосами

11 октябряFun

Ведущая новостей оконфузилась в прямом эфире: курьезное видео

Новости партнеров

Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша
Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша
Светлана Лобода показала новое фото
Светлана Лобода показала новое фото
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
4 полезные свойства острых приправ
4 полезные свойства острых приправ
В какое время суток лучше не лечиться
В какое время суток лучше не лечиться