Хлопал стоя: Анна Ризатдинова покорила сердце судьи "Танців з зірками 2019" Григория Чапкиса

Олимпийскую чемпионку засыпали комплиментами

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 13 октября, состоялся восьмой эфир "Танців з зірками 2019". Вечер был посвящен танцам из классической бальной хореографии, а самым неожиданным сюрпризом стало появление легенды – Григория Чапкиса. 89-летний танцор занял место в кресле звездного судьи MONATIK. Участникам сегодня было сложнее всего выступать, поскольку их оценивал сам маэстро!

Но для одной пары это не стало препятствием, а наоборот – они смогли покорить сердца звездных судьей и получить наивысшую похвалу в виде сорока баллов. Отметим, что эта оценка является максимальной. Фаворитка Влада Ямы Анна Ризатдинова в паре с Александром Прохоровым показала самбу. По традиции, олимпийская чемпионка была безупречна – динамичность движений, ритмичность, идеальная осанка и стройные ноги. Екатерина Кухар отметила, что выступление Анны было безупречным: "Аня – вы главная движущая сила и квинтэссенция нашего шоу. Что я еще могу сказать, вы скороспелая звезда, которая наступает на пятки нашим легендам. И даже перетанцевали Наталью Могилевскую".

А 89-летний Григорий Чапкис и вовсе стоя хлопал паре: "Вот она, настоящая самба! Я в восторге! Спасибо. Я переполнен, молодцы".

Ранее мы писали, как прошел восьмой эфир проекта "Танці з зірками 2019".

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