H&M сняли рекламу о женской дружбе с Вайноной Райдер и Элизабет Олсен

Сегодня, 09:26

В рекламном ролике женщины устроили танцы на улице

Вайнона Райдер и Элизабет Олсен. Фото: Getty
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен. Фото: Getty

46-летняя актриса Вайнона Райдер и ее 29-летняя коллега Элизбает Олсен снялись для рекламной кампании известной марки H&M. Видеоролик с необычным сюжетом уже завоевывает популярность в сети. В этот раз H&M решили посвятить свою коллекцию женской дружбе,  взаимоподдержке и самовыражению.

По сюжету рекламы женщины танцуют и веселятся друг с другом, пока мужчины наблюдают за ними со стороны.

"Мне понравился посыл кампании и уважительное отношение к женщинам. Я поняла, что это действительно освежает и это то, что необходимо сейчас нашей культуре. Женщины любят себя и чествуют друг друга", – говорит Вайнона Райдер.

Помимо Вайноны Райдер и Элизабет Олсен, в ролике снялись модели Андреа Диакону, Анна Эверс, Имаан Хаммам и Наоми Шимада, а также певица и композитор Андреа Валле.
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"Сегодня"

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