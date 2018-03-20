H&M сняли рекламу о женской дружбе с Вайноной Райдер и Элизабет Олсен

46-летняя актриса Вайнона Райдер и ее 29-летняя коллега Элизбает Олсен снялись для рекламной кампании известной марки H&M. Видеоролик с необычным сюжетом уже завоевывает популярность в сети. В этот раз H&M решили посвятить свою коллекцию женской дружбе, взаимоподдержке и самовыражению.

По сюжету рекламы женщины танцуют и веселятся друг с другом, пока мужчины наблюдают за ними со стороны.

"Мне понравился посыл кампании и уважительное отношение к женщинам. Я поняла, что это действительно освежает и это то, что необходимо сейчас нашей культуре. Женщины любят себя и чествуют друг друга", – говорит Вайнона Райдер.