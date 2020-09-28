Хоакин Феникс и Руни Мара назвали своего первенца в честь покойного брата актера

Звездная пара впервые стала родителями

На днях СМИ писали, что Руни Мара родила ребенка от Хоакина Феникса. Вскоре слухи об этом подтвердил режиссер Виктор Косаковский, который работал вместе с актрисой над фильмом "Гунда". Он также сообщил пол и имя малыша.

Так, Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями и теперь у них есть сын. Ребенка знаменитости назвали в честь брата Хоакина – Ривера Феникса, умершего в 1993 году от передозировки наркотиками, пишет Just Jared.

Руни Мара и Хоакин Феникс Фото: instagram.com/rooney.mara

"У него (Хоакин Феникса – прим. Ред.) недавно родился ребенок. Кстати, прекрасный сын по имени Ривер", – сообщил Косаковский новость на Цюрихском кинофестивале. Сама же звездная пара пока что не комментирует рождение мальчика.

Ривер Феникс Фото: Getty Images

Ривер Феникс скончался 31 октября 1993 года прямо на глазах у Хоакина и их сестры Рейн. Актер неоднократно признавался, что смерть брата сильно повлияла на него, и что это невозможно до конца осознать.

О скандалах, в которые были втянуты дети звезд, смотрите в сюжете:

Хоакин Феникс и Руни Мара встречаются уже четыре года. Они познакомились на съемках фильма "Она", однако симпатия между ними возникла значительно позже. В 2017 году стало известно об их романе, хотя актеры старались не афишировали свои отношения.

Недавно Анна Курникова показала редкое фото их с Энрике Иглесиасом маленькой дочери.

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