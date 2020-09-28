Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хоакин Феникс и Руни Мара назвали своего первенца в честь покойного брата актера

Сегодня, 12:01

Звездная пара впервые стала родителями

На днях СМИ писали, что Руни Мара родила ребенка от Хоакина Феникса. Вскоре слухи об этом подтвердил режиссер Виктор Косаковский, который работал вместе с актрисой над фильмом "Гунда". Он также сообщил пол и имя малыша.

Так, Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями и теперь у них есть сын. Ребенка знаменитости назвали в честь брата Хоакина – Ривера Феникса, умершего в 1993 году от передозировки наркотиками, пишет Just Jared.

Руни Мара и Хоакин Феникс
Руни Мара и Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/rooney.mara

"У него (Хоакин Феникса – прим. Ред.) недавно родился ребенок. Кстати, прекрасный сын по имени Ривер", – сообщил Косаковский новость на Цюрихском кинофестивале. Сама же звездная пара пока что не комментирует рождение мальчика.

Ривер Феникс
Ривер Феникс
Фото: Getty Images

Ривер Феникс скончался 31 октября 1993 года прямо на глазах у Хоакина и их сестры Рейн. Актер неоднократно признавался, что смерть брата сильно повлияла на него, и что это невозможно до конца осознать.

О скандалах, в которые были втянуты дети звезд, смотрите в сюжете:

Хоакин Феникс и Руни Мара встречаются уже четыре года. Они познакомились на съемках фильма "Она", однако симпатия между ними возникла значительно позже. В 2017 году стало известно об их романе, хотя актеры старались не афишировали свои отношения.

Недавно Анна Курникова показала редкое фото их с Энрике Иглесиасом маленькой дочери.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Счастливая Светлана Тарабарова рассказала, на кого похожа новорожденная малышка Арам Арзуманян рассказал, почему его супруге пришлось трижды делать аборт Певица Джамала показала своего младшего сына: трогательные фото
Руни Мара Хоакин Феникс дети звезд
Источник: instagram.com/rooney.mara
Реклама

Новости партнеров

Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Дружина Віталія Буяльського балує фанатів знімками в купальнику
Дружина Віталія Буяльського балує фанатів знімками в купальнику
15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино

Популярные статьи

Сегодня, 10:44Fun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

Сегодня, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 28 сентября: Овну нельзя лениться, а Тельцу нужно уделить время себе

Сегодня, 00:15Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

Вчера, 23:07Шоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

Вчера, 09:45Wellness

Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

Вчера, 08:18Events

Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми открытками, стихами и СМС

Вчера, 07:16Fun

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 06:57Events

Воздвижение Креста Господня-2020: история, приметы и традиции

Вчера, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

Вчера, 05:05Events

27 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 04:05Events

Воздвижение Креста Господня: поздравительные картинки, открытки и стихи

26 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 сентября: Водолею нельзя лениться, а Рыбам – перетруждаться

25 сентябряТехно

Война за TikTok. Почему Дональд Трамп так озабочен сервисом для абсурдных видео

25 сентябряFun

Невероятное открытие: украинские археологи нашли 700-летнюю крепость (видео)

25 сентябряFun

Самые модные джинсы осени 2020 года можно сделать дома: рассказываем как (видео)

25 сентябряШоу-бизнес

История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Влюбленных, родившихся в один день

Новости партнеров

"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять