Звезда "Джокера" Хоакин Феникс впервые станет отцом – СМИ

35-летняя знаменитость находится на шестом месяце беременности

Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, у которых роман завязался на съемочной площадке, впервые станут родителями. Недавно 35-летнюю артистку заметили в объемной одежде. Пара, которая проводит карантин в своем доме с Лос-Анджелесе, отказалась давать комментарии по поводу ребенка.

Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара Фото: Getty Images

Как сообщает издание Page Six, актриса находится примерно на шестом месяце беременности. О поле будущего первенца пока ничего неизвестно. Летом 2019 года после трех лет отношений актеры обручились. В мае 2017-го Хоакин Феникс и Руни Мара появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а через несколько месяцев Феникс подтвердил, что теперь живет вместе с артисткой.

Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как "Девушка с татуировкой дракона", "Она", "Социальная сеть", "Побочный эффект", "Лев" и "Кэрол".

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Хоакин Феникс появлялся в картинах "Она", "Таинственный лес", "Гладиатор", "Переступить черту", "Иррациональный человек" и "Отель "Руанда"". В конце 90-х он состоял в отношениях с актрисой Лив Тайлер, а позднее у него был роман с моделью Топаз Пейдж-Грин.

Напомним, что до этого 25-летняя Джиджи Хадид официально подтвердила свою беременность.

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