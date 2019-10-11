Хоакин Феникс попал в аварию: что с актером

Актер врезался в припаркованную машину пожарных

Хоакин Феникс Фото: instagram.com/vanityfair

Голливудский актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в нашумевшей картине "Джокер", попал в аварию на своей машине, сообщает сообщает TMZ.

Кстати, "Джокер" режиссера Тодда Филлипса бьет кассовые рекорды по всему миру:

Сообщается, что актер врезался на своей Tesla в припаркованную машину пожарных, не вписавшись в поворот. Однако после инцидента Хоакин не просто не скрылся с места преступления, а сам разыскал не подозревающих об аварии работников скорой помощи, которые в тот момент находились на вызове неподалеку, чтобы сознаться в содеянном.

Также уточняется, что прибывшие на место аварии копы были поражены любезностью Феникса, который принес извинения и обменялся контактами страховых фирм с пострадавшими. Как сообщает TMZ, больше пострадал именно автомобиль актера, тогда как машина пожарных получила всего пару царапин.

Напомним, Хоакин Феникс, который недавно снялся для глянца, стал гостем развлекательного вечернего шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live. Конечно же, речь пошла о съемках в картине, сложностях и лучших моментах. Также ему показали постыдное видео со съемок.

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