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Хоакин Феникс рассказал о роли в "Джокере", возлюбленной Руни Маре и конфликте с Робертом Де Ниро

Актер, сыгравший главную роль в "Джокере", откровенно рассказал о своей жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair

Актер, по которому сходит с ума интернет, Хоакин Феникс дал огромное интервью изданию Vanity Fair, а также снялся в фотосессии. Актер сыграл главную роль в нашумевшей картине Тодда Филлипса "Джокер".

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Актер вспомнил первые годы своей жизни, которые он с семьей провел в секте "Дети Бога". В 1978 году родители Хоакина решили покинуть секту, и во время путешествия семейства на барже из Венесуэллы в Майами он увидел, как жестоко рыбаки обращаются с рыбой.

Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair

"Это было так ужасно. Моя мама была в шоке, потому что мы с братьями и сестрами просто закричали на нее: "Как ты могла не сказать нам, что та рыба, которую мы ели недавно, была выловлена таким образом?". Она заплакала и не знала, что сказать нам", – рассказал Хоакин.

С тех пор актер не ест мясо и рыбу: "Я ем здоровую пищу, никакого фастфуда. Но иногда могу съесть пакет чипсов или сэндвич из "Сабвэй" и прочую жесть".

Возлюбленная Феникса Руни Мара отличается таким же отношением к еде. Они познакомились на площадке фильма "Она". Актер отметил, что долгое время считал, что противен Маре. Впоследствии оказалось, что симпатия Хоакина была взаимной и Руни просто стеснялась проявлять свои чувства.

"Она единственная, кого я когда-либо искал в интернете. Мы долгое время были просто друзьями, писали друг другу имейлы. Раньше я никогда этого не делал – не общался с понравившейся мне девушкой онлайн и не гуглил ее", – признался Хоакин.

Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair

Также зашла речь о фильме "Джокер", за роль в котором Фениксу заранее пророчат "Оскар". Актер рассказал об отношениях с Робертом Де Ниро: "Мне не хотелось общаться с Робертом на съемках. Это было и не нужно. В первый день мы поздоровались, а потом вообще не разговаривали друг с другом".

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"Я всегда считал, что актерская игра должна быть как документальный фильм, – отметил он. – Вы должны просто чувствовать то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, и персонаж проходит через этот момент".

Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair
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Напомним, лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля 2019 стал "Джокер" режиссера Тодда Филлипса. "Золотого льва" Филлипс посвятил Хоакину Фениксу.

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