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"Хочется стать мамой": Дарья Квиткова удивила признанием

Возлюбленная Никиты Добрынина призналась, готова ли родить первенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Избранница экс-холостяка Никиты Добрынина Дарья Квиткова, которая недавно поделилась деталями их совместной жизни с ведущим, разоткровенничалась о детях и рассказала, готова ли родить ребенка.

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Юная девушка еще во время проекта "Холостяк-9" зацепила зрителей своей откровенностью. 21-летняя избранница Никита активно ведет свою страничку в Instagram, где делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. На этот раз возлюбленная артиста призналась, что хотела бы обзавестись детьми, но пока считает, что время еще не пришло. У Дарьи много планов для реализации и пока, кроме желания ощутить материнство, нет возможностей.

Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Максимально много вопросов про детей. Ну конечно я хочу, я же девочка и мне хочется стать мамой в будущем. Но еще столько всего нужно успеть, это же очень серьезный шаг. Мне не хочется наобум, хочется что-то дать малюткам. Иметь какую-то стабильность, чтобы обеспечить детей, внутри – наполненность и терпение, чтобы научить и воспитать достойных людей", – написала Квиткова.

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Ко всему, популярная блогер призналась, что не против усыновить ребенка, хотя и понимает, какой это ответственный шаг: "Даже думала об этом когда-то. Так много малышей, которые достойны иметь семью".

Отметим, что 31 августа пара будет отмечать ровно год, как они познакомились на проекте "Холостяк-9". 

Ранее мы также писали, что Даша Квиткова показала квартиру, в которой живет с Никитой Добрыниным.

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