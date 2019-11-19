Холли Берри получила травму на съемках фильма

53-летней актрисе оказали медицинскую помощь

Холли Берри Фото: Getty Images

Голливудская актриса Холли Берри, в доме которой недавно поселился незнакомец, травмировалась на съемках ленты "Обиженная". Отметим, что в фильме знаменитость играет главную роль женщины-бойца Джеки по прозвищу Справедливость и выступает режиссером спортивной драмы об искусстве смешанных единоборств.

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О травмах актрисы рассказал один из продюсеров фильма. С его слов, сейчас звезде ничего не угрожает и уже к концу рабочей недели она вернется на съемочную площадку.

"Холли получила легкие травмы в бою. Она устала. Ей нужен был перерыв", – цитирует слова продюсера издание Daily Mail.

Съемки предусматривают большую физическую нагрузку, ведь по сценарию 53-летняя Холли Берри готовится к бою с жестокой соперницей.

"Нет лучшего чувства, чем поставить цель и уничтожить ее. Я призываю вас, друзья, устанавливать свои планки. Какова ваша цель в спорте? Установите цель выше, чем вы рассчитываете. Работа не будет легкой, но результат того стоит. Стоит каждой этой секунды", – написала Холли Берри в Instagram.

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Ранее мы писали о том, что 52-летняя Холли Берри сделала огромное тату на всю спину.

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