Холли Берри присоединится к Киану Ривзу в боевике "Джон Уик 3"

Премьера боевика в кинотеатрах запланирована на май 2019 года

Холли Берри. Фото: AFP

Из боевика с достаточно скромным по современным меркам бюджетом "Джон Уик" превратился в полноценную франшизу, уже третья часть которой готовится к началу съемок. На главную женскую роль претендует Холли Берри, которая составит компанию главной звезде серии, Киану Ривзу.

О том, что за героиню сыграет Холли Берри, практически ничего не известно – за исключением того, что звать ее будут София и у нее будет маленький ребенок.

Напомним, еще в январе стало известно, что к касту "Джона Уика 3" присоединился Хироюки Санада ("Росомаха: Бессмертный", "Пекло", сериал "Последний корабль"). Также в касте значатся Лоуренс Фишберн, Руби Роуз и Коммон. Премьера боевика в кинотеатрах запланирована на май 2019 года.

Ранее стало известно, что сиквел фэнтезийного фильма Disney "Малефисента" получает все более четкие очертания. Каст картины может пополниться еще одним звездным именем – Мишель Пфайфер ведет переговоры о съемках в фильме Хоакима Роннинга и в случае их успеха сыграет пока еще безымянную королеву.

"Женщина-кошка", с грохотом провалившаяся в прокате, вышла 14 лет назад, но Холли Берри до сих пор вспоминает этот свой бенефис – причем вспоминает в положительном ключе.

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