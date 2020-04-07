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Холодильник с вином и личный кабинет: Маша Ефросинина открыла двери своего дома

Ведущая показала, чем занимается на карантине

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:02

Четвертая неделя карантина начинайте с позитива! Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. И сегодня в мотивирующей рубрике "Звезда на карантине" телеведущая Маша Ефросинина эксклюзивно для программы открыла двери своего дома.

""Зірковий шлях" привет, я вас очень люблю и благодарю за то, что всегда меня поддерживаете во всех моих проектах. Поэтому welcome to my домик", – приглашает Маша.

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Ефросинина рассказала, что на карантине просыпается, как в обычный период, в 7.30. Делает зарядку и принимает контрастный душ. Также звезда по секрету призналась, кто в их семье главная хозяйка: "Я вам врать не буду – я не готовлю, иногда мою пол, у меня посуду моет моя дочь. Я счастливая женщина, потому что могу работать и заниматься собой".

А собой Маша занимается в собственном кабинете, который со временем стал и студией телеведущей, и тренажерным залом.

"Утром я бегаю на этой дорожке. Ставлю себе сериал... Не то, чтобы я растаптывали себе ноги. Это кроссовки моего мужа, это мои", – говорит Ефросинин.

Также в кабинете Маши есть своя библиотека, где она читает и профессиональное оборудование для съемок интервью. Звезда призывает всех зрителей сидеть дома и инвестировать время в себе: "Давайте проводить этот карантин вместе – вы всегда можете найти меня в соцсетях... Я что-то забыла показать. Холодильник с винишком. Но мы его не открываем, потому что за здоровый образ жизни!".

Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Ткач и другие украинские артисты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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