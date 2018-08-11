"Холодно одной, холодно давно": Ани Лорак не сдержала эмоций на публике

Звезда расплакалась прямо во время концерта в России

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которой недавно публично изменил муж, впервые после семейного скандала дала концерт и разрыдалась прямо на сцене. Артистка выступила в курортном российском городе Геленджик в рамках масштабного шоу "Дива". Лорак старалась уверенно держаться на публике, но все же после исполнения одной из песен она не смогла сдержать слез.

"Ваша любовь и есть моя жизнь. Спасибо", – подписала публикацию Каролина.

Пользователи сети в связи с драмой в семье артистки принялись активно ее поддерживать, высказав массу теплых слов в комментариях.

Ани Лорак Фото: Instagram @anilorak

"Спасибо за трогательное видео. А эти слезы в конце... Прослезилась вместе с вами", "Холодно одной, холодно давно. Все в этих словах", "Слезы наворачиваются", "Спасибо, что вы есть", "Держитесь, все будет хорошо".

Напомним, по словам очевидцев, муж Ани Лорак Мурат был замечен в обнимку с девушкой в одном из ночных клубов в Киеве: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь. После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей.

Кроме этого, мы писали, что девушка, с которой проводил время муж Ани Лорак оказалась финалисткой конкурса "Украина Вселенная-2018".