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"Холостяк-10": где и когда смотреть премьеру романтического шоу

6 марта стартует юбилейный сезон реалити

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:11
Макс Михайлюк
Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/holostyakstb

В эту пятницу, 6 марта, состоится премьера юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этому году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. Днями организаторы проекта рассекретили имя первой участницы – ею стала известная вокалистка Алина Ляшук. Также покорить неземного "Холостяка" Макса Михайлюка попытается девушка, которая уже не новичок на телевидении. Имена остальных участниц пока неизвестны.

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Первый выпуск шоу "Холостяк" начнется в 19.00 на телеканале "СТБ". Сегодня состоится первая вечеринка, на которой Макс познакомится с претендентками на свое сердце.

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Напомним также, что съемки шоу уже завершены, а по условиям, никто из участников не может разглашать подробности. Добавим, что одной из самых ярких участниц стала Лея Верич, которая уже имеет опыт участия в реалити-шоу "Эксы". После выхода программы в эфир на девушку посыпались гневные комментарии из-за ее броской внешности. Лея не скрывает, что прибегала к пластическим операциям, но она все же надеется, что холостяк обратит внимание на ее внутренний мир.

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