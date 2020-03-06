Холостяк-10: кому досталась первая роза на проекте
Девушка благодаря маме получила внимание главного героя
В канун Международного женского дня, 6 марта, стартовал романтический проект "Холостяк-10". В этому году главным героем реалити-шоу стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. Первое знакомство девушек и мужчины их мечты традиционно состоялось в загородном доме.
Одной из первых розу получила девушка по имени Лея Верич, которая уже имеет опыт участия в реалити-шоу "Эксы". Девушка решила обойти стандартные правила и записала для холостяка видеообращение своей матери. По словам мамы, в ее дочке мужчины видят только внешность. Поэтому женщина предложила Максу вручить розу вслепую. Холостяк без сомнений согласился.
Разумеется, что такой жест совсем не понравился остальным участницам, ведь главный герой даже не видел, кому вручает цветок. Но, как позже оказалось, это не была роза первого впечатления. У Леи и Макса состоялась личная беседа, в ходе которой герои понравились другу другу и девушка осталась в проекте.
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