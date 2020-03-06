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Холостяк-10: кому досталась первая роза на проекте

Девушка благодаря маме получила внимание главного героя

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:27
Холостяк Макс Михалюк
Холостяк Макс Михалюк
Фото: instagram.com/holostyakstb

В канун Международного женского дня, 6 марта, стартовал романтический проект "Холостяк-10". В этому году главным героем реалити-шоу стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. Первое знакомство девушек и мужчины их мечты традиционно состоялось в загородном доме.

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Одной из первых розу получила девушка по имени Лея Верич, которая уже имеет опыт участия в реалити-шоу "Эксы". Девушка решила обойти стандартные правила и записала для холостяка видеообращение своей матери. По словам мамы, в ее дочке мужчины видят только внешность. Поэтому женщина предложила Максу вручить розу вслепую. Холостяк без сомнений согласился.

Лея Верич
Лея Верич
Фото: instagram.com/holostyakstb

Разумеется, что такой жест совсем не понравился остальным участницам, ведь главный герой даже не видел, кому вручает цветок. Но, как позже оказалось, это не была роза первого впечатления. У Леи и Макса состоялась личная беседа, в ходе которой герои понравились другу другу и девушка осталась в проекте.

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Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться.

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