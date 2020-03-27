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Холостяк 10: кто покинул проект в четвертом выпуске

Участие в проекте закончилось для одной девушки

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:05

В эту пятницу, 27 марта, прошел четвертый выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". Сегодня розу на церемонии не получила только одна участница – Юлия Рябчук.

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Несмотря на то, что 22-летняя Юлия была на групповом свидании, ей не удалось затронут струны души холостяка. Ему не очень понравилась реакция девушки на свидание, во время которого они мыли слона на ферме.

"Мне нравится, что ты идешь мне на встречу. Но я не уверен, что в сложные моменты ты будешь рядом со мной. У меня нет для тебя сегодня розы", – сказал Макс на прощание.

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Сама Юлия тепло попрощалась с главным героем и заявила, что она не героиня романтической истории Максима. Еще во время знакомства Юля вручила Михалюку сундук с кодом. За каждое свидание она пообещала раскрывать по одной цифре и по итогу холостяк смог бы получить доступ к тайно информации. Но этому так и не суждено сбыться.

Узнайте также, кто покинул проект в прошлом эфире романтического шоу "Холостяк-10".

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