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Холостяк-10: кто покинул шоу в 10-м выпуске

После знакомства шоу покинула одна девушка

Анастасия Очеретнюк
Вчера, 23:41

В эту пятницу, 8 мая, завершился десятый выпуск романтического шоу "Холостяк-10". На этой недели девушки знакомили своих родителей с главным герое проекта – Максимом Михайлюком. Напомним, что за несколько шагов до финала домой отправилась 24-летняя Алина.

Главный герой пояснил свое решение тем, что у девушки мало опыта в отношениях и она еще не понимает, какой человек ей нужен рядом.

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"Я не могу дать тебе розу. Позволь я тебя проведу... У меня в жизни был богатый опыт в отношениях и я совершал ошибки. По итогу я сделал работу над ними и понимаю, какую девушку хочу. Я думаю, что тебе тоже нужно получить опыт, чтобы определиться", – дал холостяк напоследок совет.

В этом выпуске 4 девушки – Кристина, Дана, Виктория и Дарья – познакомили холостяка со своими мамами и папами. Девушки не ожидали, что главный герой будет беседовать с родителями без их присутствия, ведь каждый из них мог раскрыть тайны.

После знакомства с родителями и совместной работой няней шоу в десятом выпуске покинула Кристина.

Участница "Холостяка-10" Кристина
Участница "Холостяка-10" Кристина
Фото: instagram.com/holostyakstb

Напомним, что ранее проект покинули две девушки – Анна Неплях и Ольга Виноградова.

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