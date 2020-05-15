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Холостяк-10: кто покинул шоу в 11-м выпуске

За шаг до финала шоу покинула одна девушка

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:04

В эту пятницу, 15 мая, завершился 11-й выпуск романтического шоу "Холостяк-10". На этой недели девушки знакомили своих родителей с главным герое проекта – Максимом Михайлюком. Напомним, что за несколько шагов до финала домой отправилась Кристина.

Последняя встреча Макса состоялась с семьей Кристины, и его удивило, что девушка не слишком радостно встретила своих родных. Мама девушки устроила паре игру в ассоциации, и Макс снова понял, что Кристина не запоминает детали из его жизни. Это и повлияло на выбор главного героя.

Но главной причиной решения Макса стало то, что девушка соврала ему. Кристина сняла искусственные волосы и заявила холостяку, что просто подстриглась, решив сменить имидж. Главный герой понял, что участница его обманывает и отправил ее домой.

В предпоследнем эфире трое девушек – Дарья, Дана и Виктория – знакомились с семьей Максима. За шаг до финала Михайлюк попрощался с Викторией.

Участница шоу "Холостяк-10" Виктория
Участница шоу "Холостяк-10" Виктория
Фото: instagram.com/holostyakstb

Впечатления родителям Вика оставила неоднозначные. Маме не понравилось то, что девушка себя слишком нахваливала. А папа отметил, что важно то, что внутри, а не снаружи.

Все подробности десятого эфира шоу "Холостяк-10" узнайте в нашем материале.

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