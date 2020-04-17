Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Холостяк-10: кто покинул шоу в 7-м выпуске

Макс Михайлюк отправил девушку домой во время свидания

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:14

В эту пятницу, 17 апреля, завершился седьмой выпуск романтического шоу "Холостяк-10". С каждым выпуском девушек становится меньше, а страстей и ревности – больше. Прошлый выпуск проекта стал самым скандальным в этом сезоне! На церемонии роз в Таиланде Максим Михалюк и Дарья не сдержали своих эмоций и слились в поцелуе, купаясь в бассейне. Этот пикантный момент увидели остальные участницы и затаили обиду на холостяка.

По возвращению из Таиланда в Киев страсти утихли и девушки позабыли о поступке Максима. Но только не участница Ольга Виноградова. Во время группового свидания в домашнем кинотеатре девушка не скрывала своего недовольства.

Читайте также:
Холостяк 10 сезон 6 выпуск: прыжок с парашютом и страстные поцелуи в бассейне

Главный герой заметил, что Ольга ведет себя отстранено, поэтому решил выяснить причину во время тет-а-тета. Девушка не скрывала, что после ситуации в Таиланде она чувствует себя потерянной.

"Мне кажется, что нет смысла в продолжении этих отношений. Нужно поставить точку сейчас. Я не представляю, что мне нужно сделать, чтобы она перестала быть такой закрытой", – заявил Максим и провел Ольгу домой.

INSTAGRAM

Участница призналась, что была готова к уходу из проекта: "Я была готова к этому. Он просто не мой мужчина, а я не его женщина".

Также проект сегодня покинула Анна Неплях. Максим объяснил свое решение тем, что у него сложилось к участнице исключительно дружеское отношение.

"Наши отношения состоят из противоречий. Нам постоянно хочется романтики, но все переходит в шутку. Наш жанр – комедия. Я пришел на этот проект за другим. Прости. Давай я тебя проведу", – с такими словами Максим попрощался с девушкой.

INSTAGRAM

Анна еще во время речи холостяка начала плакать и возле автомобиля не сдержала своих эмоций: "Я хочу тебе сказать, что при выключении камер я все больше в тебя влюбляюсь. Я тот человек, который искренне отношусь к тебе и полностью честна. Хочу сказать, кого ты оставил в проекте. Одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая девственница ставит себе 10 баллов за сексуальность, третья прыгает из проекта в проект. А остальные – все крысы".

Напомним, что в пятом выпуске домой отправилась только одна девушка – Наталья Масленникова.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6-м выпуске Накал страстей: на проекте Холостяк-10 состоялся первый поцелуй 21-летней блондинке удалось раздеть холостяка на первом свидании
шоу проект Холостяк 10 Макс Михайлюк
Реклама

Новости партнеров

От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Популярные статьи

Сегодня, 19:31Food

Как приготовить спаржу: ТОП-5 рецептов вкусных весенних блюд

Сегодня, 17:24Fun

Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Сегодня, 16:38Fun

Страстная суббота-2020: приметы и что нельзя делать 18 апреля

Сегодня, 08:26Техно

Прощай, Zoom: Skype запустил сервис онлайн-конференций без регистрации

Вчера, 18:21Fun

Страстная пятница – 2020: главные приметы дня

Вчера, 16:05Fun

Страстная пятница-2020: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:00Food

Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта

Вчера, 12:48Events

С Чистым четвергом: яркие открытки и душевные поздравления

Вчера, 11:31Fun

Женщина неожиданно нашла в саду древнее сокровище: фото

Вчера, 11:21Fun

Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек

Вчера, 10:01Fun

Что нужно делать в Чистый четверг: главные правила

Вчера, 09:06Food

Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов

15 апреляFun

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

15 апреляFun

Благодатный огонь: священник раскрыл тайну, как это происходит

15 апреляFun

Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника

15 апреляFood

Рецепт пасхального кулича на литр молока

Новости партнеров

Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении
Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук