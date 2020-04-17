Холостяк-10: кто покинул шоу в 7-м выпуске

Макс Михайлюк отправил девушку домой во время свидания

В эту пятницу, 17 апреля, завершился седьмой выпуск романтического шоу "Холостяк-10". С каждым выпуском девушек становится меньше, а страстей и ревности – больше. Прошлый выпуск проекта стал самым скандальным в этом сезоне! На церемонии роз в Таиланде Максим Михалюк и Дарья не сдержали своих эмоций и слились в поцелуе, купаясь в бассейне. Этот пикантный момент увидели остальные участницы и затаили обиду на холостяка.

По возвращению из Таиланда в Киев страсти утихли и девушки позабыли о поступке Максима. Но только не участница Ольга Виноградова. Во время группового свидания в домашнем кинотеатре девушка не скрывала своего недовольства.

Главный герой заметил, что Ольга ведет себя отстранено, поэтому решил выяснить причину во время тет-а-тета. Девушка не скрывала, что после ситуации в Таиланде она чувствует себя потерянной.

"Мне кажется, что нет смысла в продолжении этих отношений. Нужно поставить точку сейчас. Я не представляю, что мне нужно сделать, чтобы она перестала быть такой закрытой", – заявил Максим и провел Ольгу домой.

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Участница призналась, что была готова к уходу из проекта: "Я была готова к этому. Он просто не мой мужчина, а я не его женщина".

Также проект сегодня покинула Анна Неплях. Максим объяснил свое решение тем, что у него сложилось к участнице исключительно дружеское отношение.

"Наши отношения состоят из противоречий. Нам постоянно хочется романтики, но все переходит в шутку. Наш жанр – комедия. Я пришел на этот проект за другим. Прости. Давай я тебя проведу", – с такими словами Максим попрощался с девушкой.

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Анна еще во время речи холостяка начала плакать и возле автомобиля не сдержала своих эмоций: "Я хочу тебе сказать, что при выключении камер я все больше в тебя влюбляюсь. Я тот человек, который искренне отношусь к тебе и полностью честна. Хочу сказать, кого ты оставил в проекте. Одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая девственница ставит себе 10 баллов за сексуальность, третья прыгает из проекта в проект. А остальные – все крысы".

Напомним, что в пятом выпуске домой отправилась только одна девушка – Наталья Масленникова.

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