Холостяк-10: кто покинул шоу в 8-м выпуске

Макс Михайлюк попрощался с одной девушкой

В эту пятницу, 24 апреля, завершился восьмой выпуск романтического шоу "Холостяк-10". С каждым выпуском девушек становится меньше, а страстей и ревности – больше. В прошлом выпуске проект покинули две девушки – Анна Неплях и Ольга Виноградова.

Анна уехала домой со слезами на глазах и обвинениями в сторону остальных участниц. По ее словам, на проекте остались неискренние девушки, которые преследуют корыстные цели, а не ищут любовь.

Сегодня домой отправилась танцовщица Анастасия. По просьбе Максима, девушка за 25 тысяч гривен должна была организовать свое идеальное свидание. Участница купила для себя и Максима строгие черные наряды и пригласила астролога. Мужчина заявил, что у них хорошая совместимость, им многие сейчас завидуют, но будут ли они вместе – зависит от Максима.

Участница "Холостяк-10" Анастасия Фото: Instagram

Вторая половина свидания прошла в роскошном ресторане Киева и закончилась неожиданно для Анастасии. Максим предложил поставить точку в их отношениях и отпустил девушку домой.

"Я не вижу себя с девушкой, которая сама не знает, что хочет делать по жизни", – признался Максим. Анастасия выразила уверенность, что это не конец их истории.

Напомним, что в пятом выпуске домой отправилась только одна девушка – Наталья Масленникова. А в шестом выпуске Макс Михайлюк принял решение оставить всех участниц.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться