Холостяк-10: кто покинул шоу в 9-м выпуске

За шаг до знакомства с родителями шоу покинула еще одна девушка

В эту пятницу, 1 мая, завершился девятый выпуск романтического шоу "Холостяк-10". Это была последняя неделя, когда девушки жили вместе – следующий эфир станет весьма важным для всех участников, ведь придется знакомиться с родителями. Но к этому этапу дошли не все – проект покинула 24-летняя Алина.

Участница шоу "Холостяк" Алина Фото: instagram.com/holostyakstb

Напомним, что в прошлом эфире домой отправилась танцовщица Анастасия. Максим Михайлюк заявил, что она не совсем понимает, чем хочет заниматься по жизни, а с такой девушкой он не видит будущего. Сама Настя выразила уверенность, что это еще не конец их истории.

Эта неделя началась со свиданий в солнечном Египте. Максим пригласил Алину и Кристину кататься на лошадях по берегу Красного моря. Но, как полагается после групповых свиданий, розу никто из девушек не получил. Участницы с нетерпением ждали церемонии роз, чтобы услышать решение холостяка.

Именно 24-летняя Алина "проиграла" в этом поединке и отправилась домой. Главный герой пояснил свое решение тем, что у девушки мало опыта в отношениях и она еще не понимает, какой человек ей нужен рядом.

"Я не могу дать тебе розу. Позволь я тебя проведу... У меня в жизни был богатый опыт в отношениях и я совершал ошибки. По итогу я сделал работу над ними и понимаю, какую девушку хочу. Я думаю, что тебе тоже нужно получить опыт, чтобы определиться", – дал холостяк напоследок совет.

Таким образом в проекте остались 4 девушки – Кристина, Дана, Виктория и Дарья. В следующем выпуске им предстоит познакомить Максима со своими родителями.

Напомним, что ранее проект покинули две девушки – Анна Неплях и Ольга Виноградова.

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