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Холостяк-10: кто покинул шоу в третьем выпуске

Участие в проекте закончилось для троих девушек

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:01

В эту пятницу, 20 марта, прошел третий выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". Сегодня проект покинули сразу три девушки. Еще до церемонии роз первой домой уехала Дана Муравьева, которая при первом знакомстве сделала холостяку массаж . Максима Михалюка смутила профессия девушки и он с ней попрощался.

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"Все эти мысли мне не дают покоя. Для меня это остается очень интимным. Дана, я не готов рисковать и мне придется сегодня отпустить тебя домой", – с такими словами холостяк отпустил участницу домой.

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Розу сегодня не получила также Алена Сафронова. Еще во время прошлого тет-а-тета девушка призналась, что не готова к прыжку с парашютом, поскольку не умеет доверять. Максим это обдумал и принял решение отпустить Алену.

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Юрист Анна Кокизюк до конца была уверена, что получит розу. По ее мнению, она подходит Максиму, но холостяк совсем так не думал. Именно ее он сегодня отправил домой и пожелал Анне не предавать свою мечту. Как выяснилось, девушка работает юристом, но всегда мечтала стать певицей.

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Все подробности второго выпуска и индивидуального свидания узнайте в нашем материале.

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