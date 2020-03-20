Холостяк-10: кто покинул шоу в третьем выпуске

Участие в проекте закончилось для троих девушек

В эту пятницу, 20 марта, прошел третий выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". Сегодня проект покинули сразу три девушки. Еще до церемонии роз первой домой уехала Дана Муравьева, которая при первом знакомстве сделала холостяку массаж . Максима Михалюка смутила профессия девушки и он с ней попрощался.

INSTAGRAM

"Все эти мысли мне не дают покоя. Для меня это остается очень интимным. Дана, я не готов рисковать и мне придется сегодня отпустить тебя домой", – с такими словами холостяк отпустил участницу домой.

Розу сегодня не получила также Алена Сафронова. Еще во время прошлого тет-а-тета девушка призналась, что не готова к прыжку с парашютом, поскольку не умеет доверять. Максим это обдумал и принял решение отпустить Алену.

INSTAGRAM

Юрист Анна Кокизюк до конца была уверена, что получит розу. По ее мнению, она подходит Максиму, но холостяк совсем так не думал. Именно ее он сегодня отправил домой и пожелал Анне не предавать свою мечту. Как выяснилось, девушка работает юристом, но всегда мечтала стать певицей.

INSTAGRAM

Все подробности второго выпуска и индивидуального свидания узнайте в нашем материале.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться