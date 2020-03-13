Холостяк-10: кто покинул шоу во втором выпуске

Участие в проекте закончилось сразу для троих девушек

В эту пятницу, 13 марта, прошел второй выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". Сегодня проект покинули сразу три девушки. Первой домой уехала Валерия. Именно с ней после группового свидания на картинге Макс Михайлюк не нашел точек соприкосновения.

Холостяк понял, что их взгляды на отношения разнятся – Лера ищет мужчину, который полностью будет о ней заботиться, а Макс на данный момент в поисках девушки-партнера.

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Перед церемонией роз Макс также пообщался и с другими девушками. Во время тет-а-тета с Леей Верич холостяк понял, что им не по пути. Девушка покинула проект еще до церемонии роз. По словам холостяка, она слишком акцентирует внимание на своей внешности.

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Имея все козыри на руках – ключи от квартиры холостяка и чековую книжку желаний – Елена так и не смогла воспользоваться ими в рамках проекта. Макса смутило то, что девушка так и не приехала к нему в гости и не нашла возможности узнать его лучше. Перед тем, как покинуть шоу, Лена завещала ключи от квартиры Дане, а книгу с желаниями – Дарье.

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Все подробности знакомства главного героя с девушками на первой вечеринке узнайте в нашем материале.

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