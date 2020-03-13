Холостяк-10: подробности второго выпуска реалити-шоу

Шоу покинули сразу три девушки

В эту пятницу, 13 марта, прошел второй выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. 34-летний мужчина уже многого добился в жизни: открыл собственный бизнес в Майами. Максу принадлежит летная школа Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. О карьере пилота холостяк мечтал с детства – папа Макса был авиадиспетчером.

16 девушек все вместе отправились в загородный дом. Но по приезду на них ожидал сюрприз – ведущий шоу Григорий Решетник предложил участницам поехать на свидание к холостяку. Восемь счастливец, которые меньше всего общались на вечеринке с Максом, поехали к нему. На них ожидал картинг. Главный герой обожает быструю езду, поэтому и устроил подобное состязание для девушек.

Групповое свидание на картинге

Главный приз – чековая книжка желаний, которую заполняли участницы. Но это свидание обошлось не единым сюрпризом. На первой вечеринке 27-летняя Елена получила подарок за самый откровенный ответ. Оказалось, что у девушки родители-инвалиды, которые не слышат и не разговаривают. Она не побоялась рассказать на всю страну свою историю за что получила ключи от квартиры холостяка.

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Первой к заданию приступила 25-летняя Валерия. Ее задача, как и других девушек, заключалась в правильном руководстве во время езды на картинге. У Макса были завязаны глаза черной лентой, поэтому он полностью положился на участниц. Каждая из них должна была побить рекорд предыдущий и как можно быстрее преодолеть дистанцию.

В результате соревнования победу одержала Елена, которой Макс вручил до этого ключи от своей квартиры в Киеве. Ко всему, девушка получила чековую книжку желаний. После группового свидания розу получила Кристина, а домой отправилась красотка проекта Валерия. После разговора с ней Макс понял, что их взгляды на отношения разнятся – Лера ищет мужчину, который будет о ней заботиться, а холостяк в поисках девушки-партнера.

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Голосистой Алине еще до гонок удалось пообщаться с Михайлюком и сказать ему важную вещь – с момента съемок второго выпуска прошел год, как ее сбил автомобиль на переходе. Девушка тяжело восстанавливалась все это время, но призналась, что счастлива сейчас находиться на проекте.

Первое индивидуальное свидание в 10 сезоне

Первой на свидание в юбилейном сезоне отправилась Наталья – девушка, которая обожает спонтанность. По этой причине Макс и пригласил ее на свидание, сделав сюрприз. Холостяк приехал к участницам в дом и забрал Наташу в один из развлекательных торговых центров Киева. По приезду в назначенное место девушка поняла, что на нее ожидает не кино и другие банальные развлечения, а целый квест в лифте.

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Как признался Максим, он хотел проверить, насколько Наталья готова к спонтанным решениям и ситуациям в жизни – на каждом этаже останавливался лифт и появлялись задания. Макс и Наталья проходили квест по отдельности, но в конце провели индивидуальное свидание в романтической обстановке – сидя на полу при свечах. Это было весьма ожидаемо, исходя из их трепетного общения, но Макс вручил девушке розу.

Девушки в доме также времени не теряли и сыграли в игру, во время которой делились откровениями. Одна из участниц – Анна – решилась признаться в том, чтобы была жертвой домашнего насилия. Ее любимый человек регулярно избивал ее.

"Мой молодой человек меня бил. Он сливал свою агрессию на меня. Он находил поводы для ревности. Когда любишь, прощаешь все, оправдываешь это алкогольным опьянением. Мне зашивали голову, у меня были побои по всему телу, я просто летала по всей ванной комнате. Я забилась возле машинки стиральной и молилась. Все, что я просила тогда – только не по лицу, только не по животу. Самый большой страх для меня – признаться в этом окружающим. Я не знала, у кого помощи просить. Я переживала за родителей, ведь папа убил бы его", – со слезами на глазах рассказала художница Анна Неплях.

Церемония роз

Не обошлось и без хитростей в этом выпуске. Дана написала Максу стих в надежде напомнить о себе и поговорить наедине перед церемонией роз. Холостяк в ответ сделал девушке сюрприз, пригласив на тет-а-тет прям перед самой церемонией. Вечерний Киев, балкон и теплые объятия – атмосфера расположила героев и перед ними пробежала искра.

Перед тем, как сделать выбор, Макс также пообщался и с другими девушками. Во время тет-а-тета с Леей Верич холостяк понял, что им не по пути. Девушка покинула проект еще до церемонии роз.

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Имея все козыри на руках – ключи от квартиры холостяка и чековую книжку желаний – Елена так и не смогла воспользоваться ими в рамках проекта. Макса смутило то, что девушка так и не приехала к нему в гости и не нашла возможности узнать его лучше. Перед тем, как покинуть шоу, Лена завещала ключи от квартиры Дане, а книгу с желаниями – Дарье.

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Все подробности знакомства главного героя с девушками на первой вечеринке узнайте в нашем материале.

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