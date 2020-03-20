Первый поцелуй и разбитая посуда: как прошел третий выпуск Холостяка-10

Шоу покинули сразу три девушки

В эту пятницу, 20 марта, прошел второй выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. 34-летний мужчина уже многого добился в жизни: открыл собственный бизнес в Майами. Максу принадлежит летная школа Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. О карьере пилота холостяк мечтал с детства – папа Макса был авиадиспетчером.

Первой в этом выпуске на индивидуальное свидание отправилась Дарья. Макс пригласил мастера спорта по художественной гимнастике покататься на коньках, но провести свидание на катке оказалось для Даши не лучшей перспективой. Девушка переживала, что упадет и опозорится перед холостяком, но все опасения были напрасными.

Первый поцелуй на проекте

Первая часть свидания на катке удалась! Не обошлось и без сюрпризов – Максим оставил в шкафчике для Дарьи коробку, в которой лежало нежное розовое платье, и пригласил в сказочное место – ботанический сад. Свечи и романтический ужин посодействовали теплому, душевному разговору. Герои проекта поделились своими историями прошлых отношений. Оказалось, что Максим до сих пор общается с бывшей возлюбленной, а первый серьезный роман Дарье не принес счастья – мужчина постоянно изменял.

В конце свидания девушка получила заветную розу, но не захотела довольствоваться малым. Даша не упустила возможности и попросила исполнить одно желание из чековой книги, которая досталась ей от экс-участницы Елены – обнять Максима в данный момент. Но неожиданно для двоих объятия переросли в достаточно страстный поцелуй, который стал первым в юбилейном сезоне.

INSTAGRAM

В гостях у Максима на квартире

Еще в прошлом эфире перед своим уходом из шоу Елена оставила в качестве завещания ключи от квартиры холостяка Дане. Девушка решила не оттягивать этот момент и с утра пораньше приехала на киевскую квартиру холостяка. Пока Макс бегал, Дана имела возможность познакомиться с его бытом.

По возвращению домой Михайлюк не ожидал гостей, но обрадовался внезапному гостю. Дана приготовила им завтрак и они вместе отправились на тренировку по пилотированию. Девушка ассистировала Максу в качестве второго пилота на авиасимуляторе. Но ее мысли были совсем не о самолете. Дана очень хотела поцелуя, но сделать первой шаг вперед не решалась. По ее словам, Дана познает мужчину всегда через поцелуй, для нее это важно.

INSTAGRAM

"С Даной все было так хорошо, что я забыл о розе. Надеюсь, она дождется церемонии", – сказал Максим.

После свидания герои вернулись в дом к девушкам, которые времени зря не теряли. Вместе с ведущим Григорием Решетником участницы оценивали себя по критериям: женственности, материнства и другим показателям. Юная вокалистка Алина Ляшук поставила себе наивысший бал -100. Она уверена, что идеальна, а в копилке ее минусов – грызть ногти.

Разбитая посуда на индивидуальном свидании

Третий выпуск богат на индивидуальные свидания. Художницу Анну Максим пригласил в гончарную мастерскую. Но перед тем, как приступить к созданию чего-нибудь нового, герои выполнили небольшой ритуал. Разбивая тарелки, Макс и Анна проговаривали свои обиды из прошлого. Правда, участница так и не решилась раскрыться перед холостяком и смолчала о том, что рассказывала девушкам в доме – бывший молодой человек избивал ее. Максу она рассказала только об изменах.

INSTAGRAM

После совместной лепке в гончарной герои "Холостяка" поехали на романтический ужин. 23-летняя девушка не скрывала своей симпатии и желания для дальнейшего развития отношений. Да и сам Максим во время вручения розы признался, что Аня искренняя и открытая.

Спонтанная церемония роз

Пока холостяк был на свидании с 23-летней художницей девушки по его инициативе шопились. Максим порадовал девушек и анонсировал поездку в теплые края и участницам ничего не оставалось, как прикупить себе купальники. Возвращаясь домой, без какой-либо подготовки, во дворе дома их ждали розы. Максим решил не тянуть время и сразу же устроить церемонию – без роскошных нарядов и броского макияжа.

Перед вручением роз у холостяка состоялось несколько личных бесед с девушками. Первых на разговор Макс увел Алину и Анну. Его интересовало, почему участницы считают себя идеальными. Алина обосновала свою оценку тем, что она самодостаточная, и закончили три университета. Анна Кокизюк ссылалась на опыт в отношениях с мужчинами: "Я считаю, что близка к идеалу. Я четко знаю, что я хочу и как мне добиться целей". Но Максим все же принял решение отпустить девушку домой.

INSTAGRAM

Дана Муравьева, которая при первом знакомстве сделала холостяку массаж, рассказала о своей профессии. В арсенале ее клиентов успешные мужчины и она получает удовольствие от работы. Но Максима немного смущает профессия массажиста, ведь это очень интимно.

INSTAGRAM

"Все эти мысли мне не дают покоя. Для меня это остается очень интимным. Дана я не готов рисковать и мне придется сегодня отпустить тебя домой", – с такими словами Холостяк попрощался с участницей.

Розу сегодня не получила также Алена Сафронова. Еще во время прошлого тет-а-тета девушка призналась, что не готова к прыжку с парашютом, поскольку не умеет доверять. Максим это обдумал и принял решение отпустить Алену.

INSTAGRAM

Все подробности второго выпуска и индивидуального свидания узнайте в нашем материале.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться