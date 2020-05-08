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Холостяк 10 сезон 10 серия: как прошло знакомство Макса с родителями участниц

Узнайте, кто в 10 выпуске покинул шоу

Анастасия Очеретнюк
Вчера, 23:46

В эту пятницу, 8 мая, прошел 10 выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк.

В этом выпуске 4 девушки – Кристина, Дана, Виктория и Дарья – познакомили холостяка со своими мамами и папами. Девушки не ожидали, что главный герой будет беседовать с родителями без их присутствия, ведь каждый из них мог раскрыть тайны.

Перед тем, как отправиться на индивидуальные свидания, Макс пригласил на ужин всех мам участниц проекта. Он узнал у них некоторые подробности из жизни их дочерей, а также спросил, чем можно удивить участниц.

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В проекте "Холостяк-10" Макс научил Дашу водить машину, Вику – танцевать кизомба, с Кристиной поработал няней, а с Даной – фотографом. В кругу семьи холостяк наконец-то увидел, как ведет себя всегда позитивная Вика. Для Даны холостяк устроил фотосессию, после чего они вместе поехали знакомиться с ее родителями.

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Последняя встреча Макса состоялась с семьей Кристины, и его удивило, что девушка не слишком радостно встретила своих родных. Мама девушки устроила паре игру в ассоциации, и Макс снова понял, что Кристина не запоминает детали из его жизни. Это и повлияло на выбор главного героя. В десятом выпуске шоу "Холостяк-10" покинула именно Кристина.

Участница "Холостяка-10" Кристина
Участница "Холостяка-10" Кристина
Фото: instagram.com/holostyakstb

Также в нашем материале узнайте, как прошел девятый выпуск "Холостяка".

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