Холостяк 10 сезон 11 серия: девушке на пороге финала познакомились с семье главного героя

Узнайте, кто в 11-м выпуске покинул шоу

В эту пятницу, 15 мая, прошел 11-й выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк.

В этом выпуске три девушки – Дана, Дарья и Виктория – знакомились с семьей главного героя. И первой на встречу к родителям отправилась писательница Дана.

Для начала мужчина решил показать участнице значимые в своей жизни места, поэтому пригласил девушку на 13-ю станцию Большого Фонтана, где работал официантом в возрасте 14 лет. Вскоре пришло время знакомства с родителями. Дана вела себя достаточно уверенно, маме вручила украинский оберег, а отцу преподнесла булаву, как главе семьи.

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"Она вела себя достаточно спокойно и уверенно. Мы, наверное, больше волновались, ведь это была первая из трех девушек, которая пришла с нами знакомиться", — отметил отец Макса.

В личном разговоре с папой девушка призналась, что ранее работала журналистом и ведущей, а во время обучения подрабатывала моделью. Однако модельный бизнес — это цель быть всегда независимой и мобильной.

"Меня насторожило, что у нее слишком сильный характер. Он и у Макса очень сильный. Вопрос — смогут ли две доминирующие личности сосуществовать", — отметил отец.

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Из личного разговора Макса с родителями стало понятно, что в целом впечатление об участнице сложилось положительное. Дана показалась целеустремленной, глубокой и чувственной. Участие в других реалити никого не смутило, а родители наоборот отметили этот этап жизни как возможность набраться опыта и вступить в новые здоровые отношения.

Сперва Макс решил показать Вике самое значимое место, где он понял, что хочет стать пилотом. В одесском аэропорту Холостяк признался, что диспетчерский центр, где работал его отец, помог ему осознать всю силу желания летать!

"Это его стихия, его мир. Мне очень хотелось окунуться в него и стать ближе", — призналась Вика.

Пара переместилась в vip-кофейню, чтобы пообщаться перед знакомством с близкими. Мужчина решил успокоить участницу и немного пошутить: "Мы, пилоты, боимся летать. Поэтому стараемся не смотреть вниз. Иначе тогда приходится посадку совершать стюардессам. Такое уже часто случалось".

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К семейному столу присоединился и лучший друг Макса — Ярослав. Войдя в дом, девушка сразу обратила на себя внимание: "Я сильна в кулинарии. Я считаю себя хозяйственной. Поэтому смотрю много видеоуроков. Ранее я занималась и танцами, и пением. Ездила на конкурсы по вокалу. Параллельно занималась и рисованием. Сейчас я менеджер и администратор. Есть над чем поработать. Все телефонные звонки на мне. Есть жилка перфекционизма", — говорила и говорила Вика.

Впечатления Вика оставила неоднозначные. Маме не понравилось то, что девушка себя слишком нахваливала. А папа отметил, что важно то, что внутри, а не снаружи.

Перед тем, как привести Дашу в дом, мужчина решил придать ей немного уверенности в себе и организовал одно из самых романтических свиданий. В Одессе Дашу встретил не Макс, а его друг Антон. Мужчина признался, что у него есть специальное задание от Холостяка, а именно: завязать глаза участнице и привести в нужное место.

Свидание вышло, пожалуй, самым романтичным в истории взаимоотношений пары. Девушка оказалась на футбольном поле с закрытыми глазами, где услышала голос Макса. Мужчина предупредил ее, что сейчас она познакомится с самым целеустремленным и сильным духом человеком. Он никогда не боится говорить правду, но почему-то часто сомневается в себе. Открыв глаза, участница увидела на стадионном экране себя.

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Приехав в дом к родителям, Даша выдохнула. И Лариса Владимировна и Андрей Андреевич приняли девушку добродушно. А во время общения тет-а-тет участница показала себя с более хрупкой и ранимой стороны. При общении с мамой Даша призналась, что испытывает большие чувства к Максу. Однако пока боится сказать прямо об этом.

По окончанию предпоследнего эфира шоу покинула Виктория.

Участница шоу "Холостяк-10" Виктория Фото: instagram.com/holostyakstb

Все подробности десятого эфира шоу "Холостяк-10" узнайте в нашем материале.

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