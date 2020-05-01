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Холостяк 10 сезон 9 выпуск: экстрим в пустыне Египта и поцелуи в ванной

Узнайте, кто в 9 выпуске покинул шоу

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:15

В эту пятницу, 1 мая, прошел 9 выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк.

Прошлый эфир неожиданно закончился для участницы Дарьи. Холостяк не вручил девушке розу и провел к автомобилю. Даша даже успела попрощаться с Максимом и пожелала ему найти того человека, которого он ищет. Но отпускать он ее совсем не собирался, а оставил внутри салона сюрприз – огромного плюшевого мишку с билетом в Египет.

Романтические встречи в Египте

Девятая неделя романтического шоу стартовала со свиданий в Египте. Интересно, что все остальные участницы даже не подозревали – Даша не уехала домой, а уже наслаждается экзотикой в солнечной стране. Макс устроил гимнастке экстремальную встречу в пустыне, где главные герои катались на сэндбординге.

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На этом сюрпризы не закончились, а свидание продолжилось в более романтической обстановке. Spa-процедуры, шампанское, массаж и горячие поцелуи в ванной – все это расположило героев к откровенным разговорам. Дарья заявила холостяку, что у нее нет желания возвращаться к девушкам в дом и все объяснять. Выслушав все пожелания Даши, Михайлюк предложил ей до церемонии роз пожить отдельно.

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Викторию холостяк пригласил в местное казино, чтобы испытать удачу и посмотреть, как девушка распорядится деньгами. Местами Максу казалось, что Вика лукавит, но в целом свидание прошло на романтических нотках и закончилось ужином при свечах со скрипкой.

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"Вика милая девушка, но меня настораживает то, что она во всем со мной согласна. Складывается впечатление, что это некий образ и она сильно хочет мне понравиться", – сказал Макс.

Максим Михайлюк на белом коне

Не обошлось в этом выпуске и без группового свидания, на которое отправились Алина с Кристиной. Максим встречал девушек на берегу Красного моря, сидя на белом коне. Конкуренция между участницами буквально витала в воздухе. Никто из девушек по итогу свидания не получил розу, поэтому они пришли к выводу, что на церемонии уйдет кто-то из них. И оказались правы!

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"В Кристине, мне кажется, присутствует женская хитрость. Она ведет себя сдержанно, а от Алины хочется увидеть другой образ – не отличницы", – поделился мыслями Макс после группового свидания.

Церемония роз

В красных платьях девушки ожидали на появление холостяка, но к их удивлению они увидели Дарью, которая вернулась из романтического свидания в Египте. Алина и Дана не смогли сдержать эмоций и расплакались. Появление конкурентки, мягко говоря, их расстроило, ведь они были уверены, что девушка покинула проект еще на прошлой неделе. Даша пыталась разрядить обстановку шутками, но у нее ничего не получилось.

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Первой розу получила Виктория. Максим попросил девушку в дальнейшем проявить свой характер и не потакать ему во всем, ведь это его настораживает. Перед вручением следующей розы холостяк пригласил на тет-а-тет Дану, которая на этой недели осталась без свидания. Максим поинтересовался у девушки, хотела бы она его познакомить с родителями. Ее положительный ответ и признание в симпатии были вознаграждены алой розой.

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Под конец церемонии перед Максом встал выбор между двумя девушками – Алиной и Кристиной, с которыми у холостяка состоялось групповое свидание на лошадях. Максим задал Алине ключевой вопрос: "Чтобы ты выбрала – любить или быть любимой?". 24-летняя певица отказалась делать выбор и призналась, что не откажется ни от одного, ни от второго.

Участница шоу "Холостяк" Алина
Участница шоу "Холостяк" Алина
Фото: instagram.com/holostyakstb

"Я не могу дать тебе розу. Позволь я тебя проведу... У меня в жизни был богатый опыт в отношениях и я совершал ошибки. По итогу я сделал работу над ними и понимаю, какую девушку хочу. Я думаю, что тебе тоже нужно получить опыт, чтобы определиться", – дал холостяк напоследок совет.

Напомним, что в прошлом выпуске со скандалом отправилась домой Анна Неплях и еще одна девушка Ольга Виноградова. Еще во время речи холостяка Анна начала плакать и возле автомобиля не сдержала своих эмоций. Девушка заявила, что на проекте остались одни лгуньи и "крысы".

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