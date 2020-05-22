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Холостяк 10 сезон: кто победил в финале романтического шоу

Сегодня, 22:01

Узнайте, кого выбрал пилот Максим Михайлюк

В эту пятницу, 22 мая, состоялся финал юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В финальном выпуске проекта за сердце главного героя Максима Михайлюка боролись две девушки – Дарья Ульянова и Дана Оханская. Заключительные свидания с финалистами прошли в романтической обстановке – столице Испании Барселоне.

Финалисты шоу "Холостяк" 10 сезон – Дарья и Дана
Финалисты шоу "Холостяк" 10 сезон – Дарья и Дана
Фото: instagram.com/holostyakstb

Несмотря на то, что главному герою было сложно сделать выбор, заветное кольцо он вручил 23-летней гимнастке из Кривого Рога – Дарье Ульяновой. С первого знакомства девушка запомнилась Максиму своим танцем – гибкость и женственность Дарьи запала в душу главному герою.

Финальное свидание героев на проекте нельзя назвать идеальным – в конце встречи они поссорились. Дарья и Максим вместе провели весь день. Все было так, как она мечтала – много объятий и поцелуев, романтическая поездка в Барселону и ужин при свечах. Однако в конце дня что-то пошло не так. Пара неожиданно поссорилась и холостяк ушел со свидания. В тот момент Даша расплакалась и задалась вопросом: "Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого".

Девушка очень переживала по этому поводу и понимала, что свидание прошло не идеально. Максим в свою очередь признался, что самое сложное на проекте для него было давать какие-либо гарантии. Также Максим пояснил свой поступок на последнем свидании.

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"Я поступил импульсивно, потому что ты мне небезразлична. Это начало нашей love-story. Я хочу быть с тобой", – с такими словами Максим вручил кольцо Дарье.

Напомним, что в предпоследнем выпуске шоу "Холостяк-10" девушки познакомились с родителями Максима Михайлюка.

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