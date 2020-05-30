Холостяк 10 сезон: остались ли вместе Макс Михайлюк и Дарья Ульянова

Узнайте, что шокировало победительницу проекта

Сегодня, 29 мая, состоялся эфир заключительного пост-шоу "Холостяка-10", в котором раскрылась главная интрига юбилейного сезона – остались ли вместе главный герой и его избранница. Напомним, что в финале Макс Михайлюк вручил кольцо 23-летней гимнастке – Дарье Ульяновой.

Герои "Холостяка" Макс Михайлюк и Дарья Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

С самого начала, как только Даша вошла в студию неизменный ведущий шоу Григорий Решетник заметил, что победительница пришла без кольца. Поэтому стало очевидно, что пара не вместе. Как оказалось, у Максима во время последнего свидания с финалисткой Даной был интим. Михайлюк после проекта рассказал об этом Даше и это стало точкой в их отношениях.

"Был красивый финал. Я была в любовных мечтах. Все было прекрасно. Вернувшись в Киев, Макс начал заниматься своими делами, и я это понимала. Ведь он на несколько месяцев выпал из жизни. А я тем временем вернулась к родителям, чтобы разделить с ними радость. Спустя две-три недели произошла наша встреча. И тут Макс признается, что у него был секс с другой участницей на проекте. В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой. Могут многое говорить, мол это проект. Но в моем представлении все иначе. Я думала, что мы были парой", — заявила победительница шоу "Холостяк-10".

Победительница "Холостяк-10" Дарья Ульянова Фото: instagram.com/holostyakstb

Также девушка призналась, что ей сложно "обнулиться" и пойти дальше. Такой поступок она расценивает как предательство.

Сам же Максим отрицать слова Дарьи не стал и признался – он понимает, как больно сделал девушке. Ко всему, главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" не отрицает, что чувства к девушке не прошли и он хочет быть с ней.

"Я посчитал, что должен ей об этом сказать. Никакого смысла скрывать не было. Когда-то это стало бы явным. Понимаю, что сделал ей больно. А то, что она испытывает, мне знакомо. Мне нравилась как одна девушка, так и другая. Но ближе была Даша, поэтому выбрал ее. Она до сих пор мне нравится, и я все еще хочу быть с ней", – признался Макс Михайлюк.

Что известно о Дарье Ульяновой, читайте в этом материале.

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