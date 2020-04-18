Холостяк 10 сезон 7 выпуск: знакомство с мамой и деньги вместо розы

Узнайте, кто в 7 выпуске покинул шоу

В эту пятницу, 17 апреля, прошел 7 выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк.

Напомним, что в прошлом выпуске никто не отправился домой, но церемония роз прошла в натянутой атмосфере. Виной всему – поцелуи в бассейне с участницей Дарьей. Таких страстных поцелуев в 10 сезоне еще не было! Оставшиеся девушки очень огорчились таким поступком холостяка.

Максим Михайлюк переехал к девушкам в дом

По возвращению в Киев Макс принял волевое решение – провести неделю с девушками в одном доме. Не все обрадовались такому сюрпризу, ведь обида с Таиланда еще не прошла. Но никто из участниц не решился высказаться герою о ситуации с поцелуями в бассейне.

"Никто из девушек ничего мне не сказал, поэтому я решил, что тема с Таиландом закрыта", – сказал Макс.

Так, как Михайлюк приехал рано утром, он не успел позавтракать. Приготовить блинчики герою помогала танцовщица Анастасия. Девушка сомневалась в своих кулинарных способностях, но в результате у нее все получилась и они вместе накормили остальных участниц.

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Не забыл Максим и о дне рождения Даны. Он не смог оставить претендентку на свое сердце без праздничного подарка в виде черной юбки. В ответ герой получил от Даны футболку с эротическим изображением и надписью. Остальные девушки зачли такой жест Даны слишком пошлым.

Романтика в кинотеатре

По просьбам девушек Максим пригасил на групповое свидание в домашний кинотеатр – Викторию, Ольгу и Дарью. Во время просмотра кино герой заметил, что Ольга ведет себя отстранено, поэтому решил выяснить причину во время тет-а-тета. Девушка не скрывала, что после ситуации в Таиланде она чувствует себя потерянной.

"Мне кажется, что нет смысла в продолжении этих отношений. Нужно поставить точку сейчас. Я не представляю, что мне нужно сделать, чтобы она перестала быть такой закрытой", – заявил Максим и провел Ольгу домой. Участница призналась, что была готова к уходу из проекта.

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После свидания с девушками, Максим провел вечер за чтением книг с Анной Неплях. Лежа в кровати, герои шутили и громко смеялись. На следующее утро Алина проявила инициативу и пригласила Максима на пробежку. Во время тренировки герои рассказывали о своих прошлых отношениях. Максим признался, что однажды его экс-возлюбленная заговорила о детях. Он был не готов на тот момент к семье, поэтому им пришлось расстаться.

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По возвращению в дом главного героя ждал завтрак, который приготовила Виктория. Яичница и панкейки с медом – сердце Максима было покорено. Каждая из девушек всячески пыталась завладеть вниманием холостяка. Кому-то это удавалось лучше, а кто-то и вовсе не справлялся с конкуренцией.

Домашняя вечеринка в костюмах

Чтобы развлечь девушек Максиму пришла идея устроить костюмированную вечеринку в доме. На закупку продуктов холостяк взял с собой двоих девушек – Дарью и Анастасию. Параллельно выбирать праздничные костюмы отправились Дана и Алина. Их задача заключалась в том, чтобы купить для каждой из девушек наряд на вечер. Костюмы эльфа, монашки, Мальвины и кошки – не все участницы остались довольны выбором праздничной одежды, но надеть их пришлось.

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Но не костюмы стали потрясением для девушек, а гости вечеринки. Первыми к компании присоединились ведущий "Холостяка" Григорий Решетник и друг главного героя – пилот Максим. На этом сюрпризы не закончились – Михайлюк пригласил в гости лучших друзей участниц. Но только к Алине приехала не подруга, а мама. Девушка призналась, что у нее нет близких друзей. Общение с мамой Максима смутило, ведь женщина затрагивала интимные темы, а он не был готов их обсуждать.

"С кем угодно можно обсуждать эти темы, но только не с мамой", – заявил холостяк.

Друг Максима также не терял времени и разведал у девушек нужную информацию. Общение с художницей Анной ему понравилось, но он не уверен, что в финале Михайлюк вручит ей заветное кольцо. Анастасия во время личного разговора заявила другу холостяка, что выступает за равноправие в отношениях между мужчиной и женщиной. Сказанные слова не были убедительны в глазах Максима, поэтому он начал подозревать Настю в меркантильности.

Церемония роз

Перед принятием решения Максим посоветовался со своим другом, которому удалось пообщаться с девушками наедине. Мнение Максима не совсем сошлось с чувствами холостяка, но его совет он принял во внимание.

Впервые за всю историю проекта вместо розы главный герой вручил девушкам конверт с деньгами по 25 тысяч гривен в каждом. Перед Анастасией и Викторией холостяк поставил задачу – самостоятельно организовать свидание и потратить деньги на свое усмотрение.

Максима смутил момент знакомства с другом Даны. Ему показалось странным то, что девушка дружит с мужчиной. На церемонии холостяк поинтересовался, что между ними – дружба или симпатия. Дана выбрала второй вариант и получила розу.

А вот для Анны Неплях сегодняшняя церемония стала последней.Максим объяснил свое решение тем, что у него сложилось к участнице исключительно дружеское отношение.

"Наши отношения состоят из противоречий. Нам постоянно хочется романтики, но все переходит в шутку. Наш жанр – комедия. Я пришел на этот проект за другим. Прости. Давай я тебя проведу", – с такими словами Максим попрощался с девушкой.

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Анна еще во время речи холостяка начала плакать и возле автомобиля не сдержала своих эмоций: "Я хочу тебе сказать, что при выключении камер я все больше в тебя влюбляюсь. Я тот человек, который искренне относится к тебе и полностью честна. Хочу сказать, кого ты оставил в проекте. Одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая девственница ставит себе 10 баллов за сексуальность, третья прыгает из проекта в проект. А остальные – все крысы".

Напомним, что в 6 выпуске проекта "Холостяк-10" Максим Михайлюк никого из девушек не отправил домой.

Все подробности пятого выпуска узнайте в нашем материале.

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