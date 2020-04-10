Прыжок с парашютом и танец от девушек: все подробности 6 выпуск шоу Холостяк-10

Узнайте, кто в 6 выпуске покинул шоу

В эту пятницу, 10 апреля, прошел 6 выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. Домой в прошлом выпуске отправились только одна девушка – Наталья Масленникова.

Рыбалка и "королевский" обед

Шестая неделя романтического шоу началась с группового свидания с Дарьей и Анной. Максим пригласил девушек на "королевский" обед – рыбалку. Во время прогулки на яхте холостяк общался с девушками о их юности. Даша рассказала, что родители ее отправили в 11 лет в спортивный лагерь. Она такой участи своим будущим детям не желает. Анна вспомнила о своей первой любви с футболистом в 16 лет.

После удачного улова Дарья и Анна принялись готовить обед – Максим хотел проверить девушек на хозяйственность. Большую часть время внимание к холостяку больше всего проявляла Анна, а Даша не могла смириться с тем, что она не на индивидуальном свидании.

INSTAGRAM

Пока Макс общался с гимнасткой, Анна приготовила ужин и накрыла на стол. Главный герой не стал отрицать, что ее забота очень приятна. Но розу по окончанию свидания не получила и одна из девушек.

Свидание с Ольгой в веревочном парке

Несмотря на то, что девушки не видят в Ольге конкурентку и считают, что у Макса с ней может быть исключительно дружба, девушку герой пригласил на индивидуальную встречу. Ольга призналась, что на свидание ходила четыре года назад и сейчас ей придется вспомнить приятные моменты. Главные герои отправились в веревочный парк, где на каждом этапе прохождения препятствий на девушку ждал сюрприз – белая роза и записка с комплиментом.

После экстремальных приключений герои устроили перекус на свежем воздухе. Ольга призналась, что статус девушки с мужским характером ей не нравится и она очень хочет чувствовать себя слабой. Максим по окончанию свидания вручил Ольге розу. Не обошлось и без поцелуя в конце свидания.

INSTAGRAM

Прыжок с парашютом вместе с Даной

Сегодня на свидание к холостяку отправилась одна из самых сексуальных участниц проекта – Дана. Но приглашение ее на встречу вызвало споры между девушками, ведь Дана уже встречалась с Максом. В то время, как певица Алина ни разу не была на индивидуальном свидании.

Подготовил холостяк свидание не для слабонервных – прыжок с парашютом. Дана обрадовалась, но не стала отрицать волнения. После инструктажа Дана и Максим сделала это – прыгнули с парашютом, но не в тандеме, а каждый со своим инструктором. После приземления герои сразу же подбежали друг к другу и сплелись в поцелуе.

Церемония роз

На церемонии роз, куда девочки пришли в национальных тайских нарядах, первой к Максу подошла Алина. отметим, что холостяк игнорировал девушку в принципе во время пребывания в Таиланде. Она же первой получила розу с обещанием будущих приключений.

Вторая вышла Кристина – роза ее. Третьей подошла Виктория. Она успела вдоволь нанервничаться, но долгожданный цветок она получила.

Следующей была Настя – держалась скромно, и получила заветную розу.

Далее остались Даша и Аня. Максим выдержал паузу, после чего первой позвал к себе Анну. Они вместе постояли, затем помолчали. Холостяк спросил девушку о желании, на что та ответила – поцелуй. Аня получила розу и вернулась в строй.

Осталась Даша, но не осталось роз. Макс заявил ей, что отношения с девушкой перестали развиваться, а потом сказал, что хочет исполнить ее последнее желание. И куда-то повел. В итоге Максим и Даша пошли купаться. А там произошло то, что обычно и происходит. Дарья в воде наконец-то раскрылась и начала вести себя естественно. А потом – таких страстных поцелуев в 10 сезоне еще не было!

INSTAGRAM

Услышав звук остальные девушки вышли на улицу и увидели как Максим с Дарьей целовались. Это их очень огорчило. После этого участницы разошлись по комнатам и даже задумались о том, чтобы покинуть проект. Холостяк же свое решение не объяснил. А Даша вернулась с розой.

Таким образом, сегодня Максим Михайлюк никого из девушек не отправил домой. И сказал – до скорых встреч!

Все подробности пятого выпуска узнайте в нашем материале.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться