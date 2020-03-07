Холостяк-10: все подробности знакомства главного героя с девушками

Танцы, массаж и песни – чем удивляли участники Макса Михайлюка

В эту пятницу, 6 марта, состоялась долгожданная премьера юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этому году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. 34-летний мужчина уже многого добился жизни: открыл собственный бизнес в Майами. Максу принадлежит летная школа Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. О карьере пилота холостяк мечтал с детства – папа Макса был авиадиспетчером.

Первое знакомство, по традиции, произошло в загородном доме. Макс ожидал девушек во дворе, пока они подъезжали на лимузине. В этом году все участницы совершенно разные – от бизнес-леди, учителей, юристов и до мастера спорта по художественной гимнастики. Каждая из них откровенно рассказывала о прошлых отношениях, своем хобби и работе. Не обошлось и без подарков, которых в этом году было очень много!

Одной из девушек удалось с первого знакомства ощутить мужскую силу Макса. После рассказа о том, что она любит спонтанности, главный герой без раздумий взял ее на руки и отнес в дом к другим участницам. А вот 25-летняя Анна юрист по образованию и ее подарок удивил Макса. Девушка подготовила договор, но мужчина толерантно отказался его подписывать, обещав чуть позже перечитать условия.

INSTAGRAM

22-летняя Ольга – помощница депутата. Целеустремленная и уверена в том, что найди жениха в Верховной Раде практически невозможно. Максу девушка понравилась. Предприимчивая участница разузнала у холостяка о его любимом блюде и сразу же заказала в ресторане два сибаса. Разумеется, что холостяк пригласил именно ее на первый тет-а-тет, где они за приятной беседой поужинали. Ко всему, именно эта участница получила первой розу во время церемонии.

22-летняя Ольга Фото: instagram.com/holostyakstb

25-летняя Валерия подошла к знакомству с потенциальным женихом с остроумием – девушка преподнесла Максу бутылку с подсолнечным маслом со словами: "Пускай у тебя на проекте пройдет все, как по маслу". Изобретательность Валерии холостяк оценил на церемонии, вручив ей розу.

Участница "Холостяка-10" Валерия Фото: instagram.com/holostyakstb

Не менее фееричным появлением получилось у еще одной участницы Яны. Девушка приехала на проект в багажнике лимузина. После того, как 25-летняя участница предстала перед Максом, она сняла сережку в качестве символа начала игры "Слабо, не слабо".

"Мне не слабо было тебя удивить своим появлением. А тебе не слабо принести меня в дом на руках", – заявила Яна, на что главный герой согласился и выполнил пожелание Яны. Но это не помогло ей продолжить участия, ведь Макс пришел на проект явно не за играми.

INSTAGRAM

Удивляли девушки холостяка на первом знакомстве даже танцами. Мастер спорта по гимнастике Дарья и специалист по подбору персонала в IT-компании подарили Максу выступление. Нашлись и те, кому удалось Макса заманить к себе домой. Одна из девушек написала записку с просьбой заехать за ней. Герою не очень понравилась эта идея, но как истинный джентльмен не смог отказать. Интриганкой оказалась 22-летняя модель из Ровно. Юлия не скрывает, что ищет богатого мужчину, ведь сама в состоянии обеспечить себе достойную жизнь.

На этом провокации в первом эфире "Холостяка-10" не закончились. Далее на главного героя ждало неожиданное видеообращение мамы одной из участниц – Леи Верич, которая уже имеет опыт участия в реалити-шоу "Эксы". По словам мамы, в ее дочке мужчины видят только заманчивую внешность. Поэтому женщина предложила ему вручить розу вслепую. Холостяк без сомнений согласился.

INSTAGRAM

Пришла на проект и 32-летняя Валерия. По словам самого холостяка, ее появление стало самым эпатажным – девушка приехала на автомобильной диджей-установке. Валерия – единственная в мире девушка-диджей, которая играет на лазерных лучах. Это заинтриговало холостяка, но построить отношения им так и не удастся – Макс отправил девушку домой.

INSTAGRAM

После еще одного эффектного появления юной вокалистки Алины Ляшук, Макс должен был вручить розу первого впечатления. Но впервые в истории проекта главный герой отказался от этой традиции, пояснив, что все девушки достойны внимания. Но главным испытанием для участниц стала церемония роз. Ведь Максу предстояло из 25 девушек оставить только 15!

Участницы шоу "Холостяк-10" Фото: instagram.com/holostyakstb

Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться