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"Холостяк 2019": что будет в 1 выпуске

Первая серия девятого сезона шоу "Холостяк 2019" состоится 8 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:14
Что будет в первом выпуске шоу "Холостяк 2019" Фото: пресс-служба
Что будет в первом выпуске шоу "Холостяк 2019"
Фото: пресс-служба

В пятницу, 8 марта, состоится премьера девятого сезона романтического реалити "Холостяк" на телеканале СТБ. В этот раз зрители впервые смогли поучаствовать в выборе Холостяка и отдали свой голос за ведущего Никиту Добрынина.

"Я в предвкушении, ведь впереди очень важная ночь, и я уверен, что эта ночь многое изменит в моей личной жизни. Я точно не буду терять времени на проекте и использую этот шанс в полной мере", – говорит Никита Добрынин.

"Холостяк 2019": главный герой Никита Добрынин Фото: пресс-служба
"Холостяк 2019": главный герой Никита Добрынин Фото: пресс-служба

Участницы съедутся из разных уголков планеты: Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Италия. Среди них будут представительницы уникальных профессий: пластический хирург, крипто-леди, художница эротического жанра, дизайнер купальников... Они будут очаровывать Холостяка экстравагантным внешним видом и эффектными появлениями: эротическим танцем, сердцем в контейнере, национальным блюдом и подарками, сделанными своими руками, а одна из девушек зачем-то приедет на вечеринку в сопровождении другого мужчины. 

"Холостяк 2019" Фото: пресс-служба
"Холостяк 2019" Фото: пресс-служба

Некоторым девушкам придется пройти настоящее испытание – общение с друзьями Холостяка! Никиту придут поддержать солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская и кинорежиссер Сергей Чеботаренко. Они намерены выведать у участниц все об их намерениях и отыскать все скелеты в шкафу.

Уже в первый вечер 10 девушек Никита должен отправить домой. Кто и почему покинет проект еще до Церемонии роз, а кому повезет отправиться на первое свидание сезона прямо с вечеринки, узнаем уже в субботу, в 20:00 в эфире первого выпуска романтического реалити "Холостяк".

Отметим, ведущим проекта стал Григорий Решетник, а пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" будет вести Роза Аль-Намри.

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