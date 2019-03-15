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"Холостяк 2019": что будет во втором выпуске

Вторая серия девятого сезона шоу "Холостяк 2019" состоится 15 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Что будет во втором выпуске шоу "Холостяк 2019" Фото: пресс-служба
Что будет во втором выпуске шоу "Холостяк 2019"
Фото: пресс-служба

8 марта состоялась премьера шоу "Холостяк 2019", и Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности первого выпуска. В пятницу в эфире СТБ выйдет второй выпуск 9-го сезона проекта "Холостяк". Девушки не могут дождаться первых приглашений и даже не догадываются, что некоторые участницы уже наслаждаются первыми свиданиями сезона – Юля и Настя отправились в Египет прямо с Первой вечеринки.

"Мы приехали в Египет. Здесь идеальное место для того, чтобы устроить первое свидание, – прокомментировал Никита. – Надеюсь, мы сможем лучше узнать друг друга, ведь на Первой вечеринке мы практически не общались".

Для Насти – это не только первое свидание на проекте, но и первая в жизни поездка за границу. Но сможет ли скромная девушка насладиться ею в полной мере, ведь на свидание она идет не одна, а раскованной соперницей, которая не готова уступать Холостяка.

"Это будет наше свидание с Никитой, а Настя где-то покупается в стороне", – прокомментировала Юля.

Холостяк Никита Добрынин с участницами шоу Юлей и Настей отправился в Египет Фото: пресс-служба
Холостяк Никита Добрынин с участницами шоу Юлей и Настей отправился в Египет Фото: пресс-служба

Будет ли готов Никита к первым женским ревностям на проекте?

А также на этой неделе Холостяк преподнесет Оле очень необычный подарок. Будет ли она рада особенному отношению, о котором просила Никиту при знакомстве, когда соперницы буквально возненавидят ее за это.

Но своего максимума напряжение среди участниц достигнет тогда, когда одна за другой начнут возвращаться те, кто, по мнению девушек, покинул проект еще на Первой вечеринке.

Кого из девушек Никита готов носить на руках, а какое его решение вызовет настоящую истерику у одной из них, узнаем уже  в пятницу в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

Ранее мы писали, что в первом выпуске шоу "Холостяк 2019" главный герой Никита Добрынин признался, каким поступком гордится.

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