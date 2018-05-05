Холостяк-8: Анетти назвала Рождена "неправильным и абсурдным"

Девушка покинула шоу в девятом выпуске

Анетти Жернова. Фото: instagram.com/anettizhernova

Одной из самых популярных участниц из всех сезонов шоу "Холостяк" является Анетти Жернова. Девушка дошла до финала шестого сезона шоу "Холостяк", где главным героем был грузинский бизнесмен Иракли Макацария. Тогда девушку жалел весь интернет, поклонницы шоу негодовали, ведь Иракли выбрал не Анетти, а другую участницу – Алену Лесык (с которой, к слову, расстался год спустя).

Анетти стала популярной и очень полюбилась зрителям. Каково было их удивление, когда девушка решила принять участие и в восьмом сезоне шоу "Холостяк" с украинским певцом и музыкантом Рожденом Ануси.

Она пришла на проект без кастингов, в середине шоу и уже в девятом выпуске покинула проект по собственному желанию. Известно, что Анетти и Рожден Ануси были знакомы раньше. В интервью Viva.ua Анетти Жернова рассказала о своем отношении к звездному Холостяку.

"Рожден – абсолютно неправильный и абсурдный. И он об этом знает. И ему нравится, как люди на это реагируют. Его интересно анализировать, потому что у него нестандартное поведение. Но у него очень сильная энергетика, и когда у него плохое настроение, эта его энергия разрушительна по отношению к другим людям", – говорит Анетти.

Также девушка призналась, что Рожден "заполняет атмосферу своим настроением, когда заходит в помещение".

Ранее мы писали о том, как изменилась жизнь бывших участниц шоу "Холостяк-8".