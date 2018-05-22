Холостяк-8: что будет в финальном выпуске шоу

Последнюю неделю Рожден с девушками проведет на Бали

Рожден Ануси. Фото: пресс-служба СТБ

Последнюю неделю на реалити СТБ "Холостяк" Рожден, Иванка и Галина проведут на райском острове Бали. Здесь Холостяк и участницы отправятся на еще одно свидание, после чего Рожден должен сделать свой финальный выбор.

Первой на свидание Рожден пригласил Галину. Вместе они отправятся в путешествие по острову на ретро автомобиле. Там Галя впервые прикоснется к гигантскому слону и они вместе с Холостяком выполнят необычный ритуал. А другой сюрприз для Гали Рожден спрятал на дне Индийского океана.

"Я настільки була щаслива, мені хотілось його обійняти, поцілувати", – прокомментирует Галя.

Затем ее ждет романтика на одном из самых красивых пляжей и незабываемый вечер близости и откровений с Холостяком. В этот вечер Галя уже начнет составлять "семейный фотоальбом", но оправдаются ли надежды девушки? Ведь впереди еще свидание с Иванкой!

Холостяк-8. Галя Фото: пресс-служба СТБ

Для нее Рожден приготовил свидание по мотивам любимого фильма девушки "Ешь. Молись. Люби". Они посетят колоритный местный рынок, где купят фрукты, а затем вместе отправятся в храм, где совершат подношение богам.

"Я даже мечтать не могла, что весь день проживу как в фильме", – говорит Иванна.

А после этого девушку ждет романтический вечер при свечах, во время которого Иванна наконец признается, какое ужасное событие заставляет ее прятать свое настоящее лицо?

Холостяк-8. Иванна Фото: пресс-служба СТБ

В конце этой недели – самое важное событие сезона. Холостяк должен сделать выбор.

"Я всегда считал, что нужно прислушиваться к сердцу. Нужно выбрать человека, который ближе к твоей душе. Это человек, который создан для тебя", – говорит Рожден.

Кто уедет с Бали с разбитым сердцем, а кто начнет строить отношения с Холостяком после проекта, увидим уже в эту пятницу, 25 мая в 20:00, в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

Напомним, после окончания проекта ROZHDEN устроит сольный концерт.

Мы также описывали все подробности предыдущего выпуска шоу "Холостяк"-8.