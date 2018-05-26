Холостяк-8: что известно о победительнице шоу

В финале проекта Рожден выбрал Иванну

Иванна, победительница Холостяк-8. Фото: instagram.com/ivannahoncharuk

Завершился восьмой сезон проекта Холостяк. Позади 12 выпусков, в которых было все: слезы, переживания, романтические свидания, радость и самое главное – жесткое соперничество среди участниц. Счастливицей, завоевавшей сердце Рождена Ануси стала 21-летняя Иванна.

Известно, что девушка – из Луцка. Училась она в КНУКиИ на менеджменте социокультурной деятельности. В анкете она указала, что работает переводчиком польского языка. Родители Иванны – частные предприниматели, проживают в Луцке. Также у Иванны есть младшая сестра и брат.

Девушка активно ведет свой профиль в Instagram и публикует фото из повседневной жизни.

В ее профиле можно найти не только фото, но и видео. Так, Иванна разместила свою видеовизитку для шоу:

"Як і обіцяла, виставляю повністю свою візитку. Спасибі команді за таку прекрасну роботу і за таке влучне бачення мене", – написала Иванна.

Публикация от Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 14 Мар 2018 в 1:06 PDT

Кроме этого Иванна публиковала трогательные фото с младшими братом и сестрой:

"Я, наверное, сумасшедшая, но я тебя обожаю!!! Семья – это мое богатство, смысл гармония .... мое все", – подписала фото девушка.

Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk 1/6

Благодаря Instagram известно также и об увлечениях девушки. Иванна прошла курсы "Ведущих информационных программ".

Иванна Фото: instagram.com/ivannahoncharuk

Публикация от Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 10 Фев 2017 в 2:25 PST

Иванна также написала несколько слов о своей работе: "Моя работа – это каждый день испытания ,страх , разочарования , радость , сомнения. Но самое главное – это то, что я получаю большой опыт!! Не бойтесь рисковать , верьте в себя!!! Учитесь каждый день, не теряйте времени и обязательно не забудьте поблагодарить людей которые помогают вам стать лучше". напомним, девушка работает переводчиком польского языка.

Фото: instagram.com/ivannahoncharuk

Девушка также принимала участие в конкурсе красоты, где выбирали лучшую пару университета:

Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk 1/6

Кроме этого Иванна делилась своими фото из путешествий с друзьями:

Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk Фото: instagram.com/ivannahoncharuk 1/6

Холостяк 8. Иванна Фото: instagram.com/ivannahoncharuk

Напомним, Рожден Ануси устроит концерт в честь окончания шоу Холостяк.