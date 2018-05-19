Холостяк-8: Рожден познакомил девушек со своей семьей

В финале осталось две участницы

Холостяк-Рожден Ануси. Фото: instagram.com/rozhdenanusi

Если в прошлом, десятом выпуске шоу, участницы знакомили Рождена со своими родителями, то в 11 выпуске реалити Холостяк-8 девушки познакомились с семьей Рождена, а именно – с его мамой, отцом и сестрой. Напомним, участниц оставалось всего трое – Иванна, Галя и Наташа.

Холостяк 8 смотреть онлайн: прогулка с Иванкой

Первую со своей семьей Рожден познакомил Иванну. Перед визитом к родителям, Рожден решил показать ей Одессу, девушка также познакомилась с его другом детства. Во время общения с родителями мама Холостяка задала Иванке довольно провокационный вопрос: готова ли она уже стать матерью? Девушка призналась, что пока нет.

Холостяк 8 смотреть онлайн: знакомство Иванны с родителями Рождена

Пришло время для свидания с Наташей, которое, к сожалению, удачным назвать нельзя. Холостяк решил покататься с девушкой на скейте, но Наташа от такого выбора была не в восторге. Прежде всего просто потому, что она постоянно боялась упасть. Также родители Рождена отметили, что Наташа – девушка серьезная и требовательная.

Холостяк 8 смотреть онлайн: экстрим-прогулка с Наташей

Холостяк 8 смотреть онлайн: знакомство Наташи с родителями Рождена

Что касается Гали, то Рожден ее отправил с его мамой на шопинг в торговом центре. В целом все прошло довольно успешно, в легкой и непринужденной обстановке. Когда пришло время сесть за стол для того, чтобы продолжить общение, мама Рождена отметила, что у девушки серьезный характер и им с Рожденом придется друг друга менять. Во время беседы оказалось, что девушка не определилась со своим будущим, в том числе с карьерой.

Холостяк 8 смотреть онлайн: знакомство Гали с родителями Рождена

И вот, уже близок финал шоу, в котором бороться за сердце Рождена будут Иванна и Галя. В этом выпуске шоу покинула Наташа.

Холостяк 8 смотреть онлайн: церемония роз

Напомним, выбывшие участницы шоу Холостяк-8 рассказали о том, как их жизнь изменилась после проекта.

Ранее мы описывали все подробности десятого выпуска Холостяк-8.