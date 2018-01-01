Холостяк 8 третий выпуск: романтические свидания и новые правила шоу

В третьем выпуке шоу девушек ждали новые испытания и новые правила

Рожден Ануси. Фото: instagram.com/rozhdenanusi

В третьем выпуске шоу Холостяк 8 участниц ждали новые испытания. На прошлой неделе они преодолели путь почти в 1000 км. Уже состоялись романтические свидания.

Однако, не все девушки пока что смогли пообщаться с Рожденом лично. Собравшись на террасе нового места в Закарпатье, участницы нашли письмо с обращением лишь для одной участницы: "Настало время отдохнуть, захвати купальник". Оказалось, что Рожден позвал Настю на второе, но уже индивидуальное свидание (в прошлом выпуске девушка побывала на свидании с Рожденом в пещере вместе с еще одной участницей – Риммой).

На свидании Рожден и Настя поговорили по душам, вспоминая прошлые отношения. Рожден признался, что для него замечательным примером являются отношения его родителей, когда человек влюбляется не только в достоинства, но и в недостатки. Рожден быстро понял, что у них с Настей разные цели и интересы, поэтому решил с ней попрощаться.

Холостяк 8 смотреть онлайн: белая роза

Остальных участниц ждал сюрприз в виде нового правила на проекте. К девушкам в гости пришел ведущий проекта Холостяк Григорий Решетник, держа в руках белую розу. Оказалось, что эта роза дает право участнице пойти на свидание с Рожденом вместо своей соперницы. Розу получила Галя, потому что, по мнению ведущего, она пока что мало проявила себя на проекте и является самой скромной из участниц.

На второе индивидуальное свидание пошла Маша. На первой вечеринке она подарила Холостяку необычный подарок – картину, которую они с Рожденом разукрасили на свидании. Встреча продолжилась в романтической обстановке с шампанским, возле камина. Маша не оставила Рождена равнодушным.

Холостяк 8 смотреть онлайн: индивидуальное свидание

Холостяк 8 смотреть онлайн: индивидуальное свидание с Машей

На следующее свидание Роджен пригласил сразу троих девушек – Марину, Арину и Наташу. Он предложил им продегустировать закарпатский сыр, а позже они приготовили сыр самостоятельно. Первой из девушек пообщаться лично с Рожденом удалось Наташе, которую он успел покатать на настоящем буйволе. Во время общения, девушка рассказала тяжелую историю своей семьи.

Выяснилось, что Наташа – бывшая спортсменка. После вывиха плечевого сустава она не смогла дальше продолжать карьеру. В то же время начал сильно пить ее отец, а у матери диагностировали шизофрению. Но и это оказалось не все. Когда Наташа еще училась в школе, ее брать совершил суицид.

Сейчас же девушка смогла преодолеть все трудности и является достаточно успешным фитнес-тренером. На личные беседы Рожден также пригласил и писательницу Марину и настоящую леди – Арину. По завершению свидания свою розу получила Наташа.

Холостяк 8 смотреть онлайн: групповое свидание с Мариной, Ариной и Наташей

Холостяк 8 онлайн: кто покинет шоу после группового свидания

Настала церемония роз на шоу Холостяк, во время которой Рожден решил пообщаться лично с еще одной из участниц – Аней. У них было совсем мало времени узнать друг друга лучше. Аня рассказала историю о своей семье и прабабушке, которая ее воспитала. Холостяка очень тронула история девушки и она также получила свою розу.

На церемонии роз ни одна девушка не покинула проект.

Холостяк 8 смотреть онлайн: церемония роз

Ранее мы уже описывали все подробности второго выпуска Холостяк 8. Узнайте также, кто и почему покинул проект в прошлом выпуске.