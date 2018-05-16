Холостяк-8 : в 11 выпуске девушки познакомятся с семьей Рождена

Первой в Одессу приедет Иванна

Холостяк-Рожден Ануси. Фото: instagram.com/rozhdenanusi

Восьмой сезон романтического реалити "Холостяк" на СТБ близится к финалу. Но девушкам нужно пройти еще одно важное испытание – знакомство с семьей Холостяка. И это будет непросто.

Первой в Одессу приедет Иванна. Рожден решил показать девушке памятные места в его родном городе – место, где он сочинил свой хит "Знаешь", студию, где он работал. А также он познакомит девушку с другом Лешей, с которым они когда-то вместе создали группу и читали рэп.

Холостяк -8 Фото: пресс-служба СТБ

А тем временем семья Рождена уже ждала встречи с девушкой. Они подготовили массу вопросов и не намерены отступать.

"Ты готова к детям?", – задаст прямой вопрос мама Рождена Лолита.

Помимо каверзных вопросов, Лолита подойдет к общению с потенциальной невесткой по-женски хитро: она подготовила психологический тест для того, чтобы понять, какой человек Иванна. Какое впечатление произведет Иванна на родителей, и согласен ли будет Холостяк с мнением своей семьи?

Холостяк -8 Фото: пресс-служба СТБ

Знакомство родителей с Наташей окажется на грани срыва. Холостяк пригласит девушку на вечернюю прогулку, окунет ее в свое детство и постарается познакомить ее со своим увлечением – катанием на скейте. Но Наташа не оценит такое времяпрепровождение. После чего недовольство Наташи перерастет в конфликт.

"Я хочу уйти. Хочу закончить свидание", – произнесет девушка.

Что предпримет Холостяк? Сможет ли он сгладить конфликт, или выполнит желание Наташи и отпустит ее?

Холостяк -8 Фото: пресс-служба СТБ

Третье знакомство родителей с Галей начнется необычно. Мама Рождена пригласит девушку на шопинг, чтобы в ненавязчивой обстановке выведать все тайны. Выяснится, что Галина неопределенность относительно ее будущего настораживает не только Рождена, но и его родителей. Поэтому Холостяк пригласит девушку на серьезный разговор тет-а-тет.

Смогут ли Иванна, Наташа и Галя достойно представить себя, какие вопросы родителей застанут врасплох девочек, кто очарует семью Холостяка, а в ком засомневается сам Рожден, увидим уже в пятницу, в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ. А главное – узнаем, с кем попрощается Рожден за шаг до финала.

Напомним, в десятом выпуске шоу Холостяк Рожден познакомился с родителями девушек.

Ранее мы писали о том, что было в девятом выпуске шоу Холостяк-8.