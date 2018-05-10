Холостяк-8: в десятом выпуске Рожден познакомится с родителями девушек

Иванна познакомит Рождена со своей большой семьей и с лучшими друзьями

Холостяк-8. Рожден Ануси. Фото: instagram.com/holostyakstb

Позади осталось 9 недель романтического реалити "Холостяк" на СТБ, а впереди самые ответственные моменты — знакомство с родителями. И на этой неделе Галя, Иванна и Наташа поведут Холостяка к своим самым близким людям.

Начнется неделя со знакомства с семьей Гали, для чего Холостяк отправится в Старый Самбор.

"Я познакомлюсь с Галиными родителями. Безусловно, у меня есть много вопросов и тем, которые я бы хотел с ними обсудить", – говорит Рожден.

Холостяк – 8 Рожден и Галя Фото: пресс-служба СТБ

Но родители, которые изначально были против участия дочери в проекте "Холостяк", проявят довольно серьезный напор.

"Казалось, что свадьба происходить здесь и сейчас", – произнесет Рожден.

А настоящим испытанием на этом знакомстве станет поведение самой Гали. Что натворит девушка и почему Рожден скажет, что такое поведение неприемлемо для него и его семьи?

Холостяк – 8 Рожден и Иванна Фото: пресс-служба СТБ

В городе Луцк Иванна будет знакомить Рождена не только со своей большой семьей, но и со своими лучшими друзьями. И провокационные вопросы начнутся уже с порога. "Готов ли ты, Рожден, что родители будут жить с вами?". Как на это отреагирует Холостяк? А все близкие Иванки будут твердить ей: "будь собой" намекая , что девушка носит маску. Как она на это отреагирует?

Наташа же подготовила для Рождена очень активный день, ведь она хочет показать ему свою жизнь. И начнется все… со студии танцев.

Холостяк – 8 Рожден и Наташа Фото: пресс-служба СТБ

"Это занятие, которое сближает людей", – уверена Наташа. – "В танцах ведет партнер, вот и посмотрим, кто из нас будет вести".

Но на этом, конечно же, все не закончится — поскольку Наташа росла без родителей, она познакомит Рождена со своими близкими людьми: лучшей подругой и тренером, который ее воспитал. Почему на этом знакомстве Рожден почувствует себя не в своей тарелке, увидим уже в пятницу в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

В девятом выпуске шоу Холостяк-8 Рожден устроил для девушек настоящий квест по столице Португалии – Лиссабону.

Напомним, выбывшие участницы шоу Холостяк-8 рассказали о том, как их жизнь изменилась после проекта.