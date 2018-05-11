Холостяк-8: в десятом выпуске Рожден встретился с родителями девушек

В десятом эпизоде шоу Галя снова устроила истерику, на этот раз не Рождену, а своим родителям

Холостяк-Рожден Ануси. Фото: instagram.com/rozhdenanusi

Финал шоу Холостяк-8 становится все ближе. На проекте осталось всего три девушки. В десятом выпуске шоу Рожден познакомился с самыми близкими людьми участниц – родителями.

Первыми, к кому отправился холостяк были родители Гали. Они устроили Рождену теплый прием в их большом доме, в Старом Самборе. Все проходило достаточно гладко до тех пор, пока Галя не стала капризничать. Девушка то и дело критиковала своих родителей по мелочам: то борщ холодный на столе, то подносы не те и так далее. После встречи у Рождена с Галей была личная беседа, в которой холостяк сделал Гале замечание и посоветовал ценить ее близких, а не грубо общаться и злиться на них.

Холостяк 8 смотреть онлайн: знакомство с родителями Гали

Холостяк 8 смотреть онлайн: разговор Гали и Рождена

Следующая остановка – Луцк, родной город Иванны. Перед визитом к родителям Рожден и Иванна прогулялись по городу. Дома у Иванны их ждали ее родители и друзья. Как признался сам холостяк, ему очень понравились родители Иванки, а также ее близкие друзья. Но и тут не обошлось без обид. И мама, и папа, и друзья Иванны в один голос твердили ей быть собой, в то время, как девушка не понимала, по какой причине ее обвиняют в неискренности.

Холостяк 8 смотреть онлайн: знакомство с родителями Иванны

С родителями третьей оставшейся участницы – Наташи Рожден познакомиться не смог. Девушка с 13 лет с ними не живет. Как признавалась Наташа ранее, когда ей было 11 лет ее мать заболела и перестала узнавать ее, а отец пристрастился к алкоголю. Именно в этом возрасте она переехала к своему тренеру по боксу, который вырастил ее, стал для нее настоящим отцом. Также девушка решила познакомить Рождена со своей самой близкой подругой. Перед встречей с близкими людьми Наташи они с Рожденом отправились на урок танцев. Как признался сам Рожден, он не был в восторге от этой идеи.

Холостяк 8 смотреть онлайн: знакомство с близким Наташи

Пришло время Церемонии роз, на которой Рожден вручил розы Иванне и Гале. Наташа получила свою розу ранее, после встречи с ее близкими.

В этом выпуске никто не покинул проект. В следующем эпизоде шоу Холостяк проект покинет одна девушка и финале останутся всего две участницы, а это значит, что совсем скоро мы узнаем, кому удалось завоевать сердце Рождена Ануси.

Холостяк 8 смотреть онлайн: церемония роз

Ранее мы писали о том, что было в девятом выпуске шоу Холостяк-8.