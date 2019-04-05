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"Холостяк 9": что будет в пятом выпуске

Пятая серия девятого сезона шоу "Холостяк 2019" состоится 5 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36
"Холостяк 9": анонс 5 выпуска Фото: пресс-служба
"Холостяк 9": анонс 5 выпуска
Фото: пресс-служба

5 апреля состоится очередной выпуск романтического реалити "Холостяк". На этой неделе у Никиты Добрынина грандиозные планы – устроить свидание с максимальным количеством девушек.

На первое свидание недели идут сразу четверо – Оля, Даша, Софья и Вика, девушки еще на прошлой церемонии роз получили студенческие билеты в качестве приглашения.

"Мы вышли рядом с моим университетом, я была приятно удивлена и растеряна, но мне было интересно, что будет дальше", – прокомментировала София, когда увидела, куда именно Никита их пригласил.

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"Я жду много ностальгии и воспоминаний о бесшабашной юности", – поделился своими ожиданиями Холостяк.

Но вспоминать о прошлом будут готовы не все. Какие тайны прошлого скрывали девушки, и кто из них изменил внешность до неузнаваемости? А также почему Оля устроит настоящую истерику и захочет покинуть проект прямо во время свидания?

Оля решила покинуть шоу "Холостяк"
Оля решила покинуть шоу "Холостяк"
Фото: instagram.com/holostyakstb

Другое свидание у Никиты состоится с теми, кто давно мечтал закружиться с ним в танце.

"Я смотрел видеообращения девушек, и видео Натали, Юли и Марины были о танцах. В танце человек показывает свои настоящие эмоции, которые невозможно скрыть. А также в танце человек показывает свою роль в отношениях", – говорит Холостяк.

Но участницы даже не догадывались, что воплощение их мечты будет сопровождаться чувством ревности, ведь спокойно наблюдать за телесным контактом в страстном танце Холостяка и соперницы будет по силам не всем. Кто поразит Никиту сексуальными движениями, и к каким хитростям прибегнут некоторые из них, чтобы привлечь внимание мужчины, увидим сегодня в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

И уже в пост-шоу "Как выйти замуж" девушки вместе с экспертами разберутся в том, как ревность влияет на отношения.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности четвертого выпуска шоу "Холостяк 9".

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