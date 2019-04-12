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"Холостяк 9": что будет в шестом выпуске

Шестая серия девятого сезона шоу "Холостяк 2019" состоится 12 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Холостяк Никита Добрынин Фото: пресс-служба
Холостяк Никита Добрынин
Фото: пресс-служба

Шестой выпуск – это экватор романтического реалити "Холостяк", где остались девять избранниц Никиты, с которыми он не захотел попрощаться на прошлой церемонии роз. В начале недели всех девушек ожидает встреча с Холостяком.

"На прошлой неделе Гриша предложил устроить встречу со всеми девушками. Мне эта идея очень понравилась, потому что это еще один шанс увидеться с каждой из них", – объяснил Никита.

Анонс 6 выпуска шоу "Холостяк 9" Фото: пресс-служба
Анонс 6 выпуска шоу "Холостяк 9" Фото: пресс-служба

Но событие, которое произойдет  там, поколеблет уверенность фавориток Никиты и значительно ослабит шансы Оли, Юли и Наташи на долгожданное индивидуальное свидание. Ведь ведущий проекта Григорий Решетник преподнесёт свой обещанный сюрприз – три новые участницы на проекте!

"Может, это его подруги или знакомые", – предположит Юля.

"Там какая-то сцена была. Я думала, они сейчас выступать будут", – прокомментирует Марина.

Участницы шоу "Холостяк 9" Дарья и Наталья Фото: пресс-служба
Участницы шоу "Холостяк 9" Дарья и Наталья Фото: пресс-служба

Появление новеньких шокирует девушек и поставит Холостяка перед нелегким выбором. Несмотря на это, Никита ранее запланировал свидание с Олей и Наташей, которое он отменять не намерен. Поскольку свидание будет на вылет, напряжение между девушками, которые и без того друг друга не выносят, только возрастет.

"Мне не хочется перед Никитой проявить свою ранимость. А Наташа знает, как меня обидеть. Она будет рассматривать меня с ног до головы, и цепляться за все: за зубы, за часы, за сережки", – высказала свои опасения Оля.

Это приведет к выяснению отношений прямо на свидании и назревающей драке. Станет ли вражда участниц их билетом домой, увидим сегодня в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

Участница реалити "Холостяк 9" Ольга Фото: пресс-служба
Участница реалити "Холостяк 9" Ольга Фото: пресс-служба

А также на этой неделе состоится индивидуальное свидание, которое сам Никита признает самым романтичным за все шесть недель.

В пост-шоу в студии Розы Аль-Намри участницы вместе с экспертами разберутся в том, допустима ли ложь в отношениях.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности пятого выпуска шоу "Холостяк 9".

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