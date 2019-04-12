"Холостяк 9": что будет в шестом выпуске
Шестая серия девятого сезона шоу "Холостяк 2019" состоится 12 апреля
Шестой выпуск – это экватор романтического реалити "Холостяк", где остались девять избранниц Никиты, с которыми он не захотел попрощаться на прошлой церемонии роз. В начале недели всех девушек ожидает встреча с Холостяком.
"На прошлой неделе Гриша предложил устроить встречу со всеми девушками. Мне эта идея очень понравилась, потому что это еще один шанс увидеться с каждой из них", – объяснил Никита.
Но событие, которое произойдет там, поколеблет уверенность фавориток Никиты и значительно ослабит шансы Оли, Юли и Наташи на долгожданное индивидуальное свидание. Ведь ведущий проекта Григорий Решетник преподнесёт свой обещанный сюрприз – три новые участницы на проекте!
"Может, это его подруги или знакомые", – предположит Юля.
"Там какая-то сцена была. Я думала, они сейчас выступать будут", – прокомментирует Марина.
Появление новеньких шокирует девушек и поставит Холостяка перед нелегким выбором. Несмотря на это, Никита ранее запланировал свидание с Олей и Наташей, которое он отменять не намерен. Поскольку свидание будет на вылет, напряжение между девушками, которые и без того друг друга не выносят, только возрастет.
"Мне не хочется перед Никитой проявить свою ранимость. А Наташа знает, как меня обидеть. Она будет рассматривать меня с ног до головы, и цепляться за все: за зубы, за часы, за сережки", – высказала свои опасения Оля.
Это приведет к выяснению отношений прямо на свидании и назревающей драке. Станет ли вражда участниц их билетом домой, увидим сегодня в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.
А также на этой неделе состоится индивидуальное свидание, которое сам Никита признает самым романтичным за все шесть недель.
В пост-шоу в студии Розы Аль-Намри участницы вместе с экспертами разберутся в том, допустима ли ложь в отношениях.
Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности пятого выпуска шоу "Холостяк 9".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram