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"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Победительницей 9 сезона шоу "Холостяк" стала Даша Квиткова

Победительницей шоу Холостяк 9 стала Даша Квиткова Фото: instagram.com/holostyakstb

Состоялся долгожданный финал 9 сезона романтического реалити "Холостяк". Избранницей главного героя Никиты Добрынина стала участница Дарья Квиткова.

"Я очень надеюсь, что это именно та девушка, которую не захочется отпускать до последних дней своей жизни!", — поделился Холостяк.

Главный герой признался, что влюблен, и надел кольцо на палец своей избраннице.

Победительница шоу "Холостяк 9" Дарья Квиткова и Никита Добрынин Фото: пресс-служба СТБ Победительница шоу "Холостяк 9" Дарья Квиткова и Никита Добрынин Фото: пресс-служба СТБ Победительница шоу "Холостяк 9" Дарья Квиткова и Никита Добрынин Фото: пресс-служба СТБ Победительница шоу "Холостяк 9" Дарья Квиткова и Никита Добрынин Фото: пресс-служба СТБ 1/4

"Когда я говорила, что боюсь неизвестности, я боялась именно этого момента, боялась, что мне будет больно. Но я ни в коем случае не боюсь наших отношений. У меня есть огромное желание работать над собой и над нашими отношениями, потому что ты для меня важен. Я готова жертвовать своим временем, своей работой и даже своим сном, если ты захочешь завтракать со мной в 7 утра", — ответила Даша.

А получилось ли у Никиты с Дашей остаться парой и после проекта, узнаем уже в эту пятницу, 31 мая, в эфире специального выпуска пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" на СТБ.

Ранне мы также писали, что известно о победительнице 9 сезона шоу "Холостяк" Дарье Квитковой.

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