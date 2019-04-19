"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности седьмого выпуска

Состоялся седьмой выпуск девятого сезона шоу "Холостяк"

Холостяк 9 выпуск 7: все подробности седьмого выпуска Фото: instagram.com/holostyakstb

19 апреля состоялся седьмой выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем является ведущий Никита Добрынин. В первом выпуске за сердце Холостяка боролись 25 участниц, однако к шестому осталось лишь 7 девушек.

Еще в шестом выпуске стало известно, что Холостяк вместе со всеми участницами шоу отправится во Францию. По прилету в Париж Никита забрал Лилию, и вместе они отправились в неизвестном направлении. Девушки расстроились, так у Лилии и так уже было несколько свиданий с Холостяком. Пара гуляла по городу, делала романтичные селфи, вела откровенные беседы, нежно обнималась, целовалась и даже вместе поднялась на Эйфелеву башню.

Поцелуй Холостяка с Лилией Фото: instagram.com/holostyakstb

Тем временем девушки заселились в шикарный особняк, однако настроение было испорчено окончательно, когда все поняли, что Никита в очередной раз отправился на индивидуальное свидание с Лилией.

Когда Лилия вернулась в дом к девушкам, пришло еще одно приглашение на свидание. Участницы были заинтригованы, наиболее приглашения на индивидуальное свидание ждали Ольга и Наталья. Как оказалось, на свидание были приглашены все.

Все участницы шоу "Холостяк 9" получили приглашение на свидание Фото: instagram.com/holostyakstb

Никита Добрынин встретил девушек на улице и предложил поучаствовать в марафоне. Участницы как могли пытались опередить друг друга. Наталья прорвалась вперед, однако не выполнила задание. Далее проявила себя Дарья, однако победа все равно досталась Наталье.

Интригой стал приз за победу. Неожиданно ведущий Григорий Решетник принес девушкам... весы. Но в результате оказалось, что Наталья выиграла 61 бутылку вина. Кроме того, девушка Холостяк решил уединиться с победительницей марафона.

Разговор Добрынина с участницей проекта Натальей Фото: instagram.com/holostyakstb

После разговора с Натальей главный герой отправился на прогулку с одной из фавориток – Дарьей, которая тоже проявила себя во время марафона. На мини-свидании пара поцеловалась, и участницы были шокированы увиденным. Недовольство высказала Лилия, и атмосфера вновь перестала быть непринужденной. В результате Никита Добрынин покинул девушек, которые продолжили скандал. Особенно смириться с неожиданным поцелуем не могла Наталья, которая то и дело пыталась вывести Дашу на конфликт.

Дабы абстрагироваться от случившегося, девушки решили немного покулинарить, и вскоре обнаружили еще одно приглашение. Все вновь ожидали, что на свидание пойдет Ольга или Наталья, однако приглашение досталось Софии, у которой тоже сложились особенные отношения с главным героем.

Как оказалось, Никита подготовил для Сони прогулку на велосипедах, однако выяснилось, что девушка не умеет кататься. Холостяк решил научить Софию ездить на велосипеде, однако пошел дождь. Пара приютилась в пещере, где были объятия и поцелуи. А после пара отправилась гулять по дождю.

Никита Добрынин и София гуляют по дождю Фото: instagram.com/holostyakstb

Далее происходили крайне неожиданные события. Холостяк и Соня оказались на кровати в одной из комнат общего дома, но девушка так и не дала себя поцеловать.

Холостяк уединился с Софией в спальне Фото: instagram.com/holostyakstb

Несмотря на то, что все отправились в Париж, большинство участниц недовольны поездкой, особенно Элизабет, которая мечтала романтично провести время с любимым человеком в столице любви.

Пришло время церемонии роз, и Холостяку в очередной раз пришлось принять нелегкое решение. Все девушки поразили главного героя своими очаровательными образами.

Холостяк 9 сезон 7 выпуск: церемония роз Фото: instagram.com/holostyakstb

Розы получили все девушки, кроме Элизабет. Холостяк считает, что их отношения зашли в тупик и он не слишком интересен девушке. Хотя Никита признался, что ему сложно прощаться с Элизабет.

Так, в проекте остались Даша, София, Ольга, Лилия, Наталья, Марина.

Восьмой выпуск также пройдет в Париже, будет много французских страстей, не обойдется и без слез участниц.

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