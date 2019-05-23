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"Холостяк 9": кто станет победительницей проекта?

На шоу остались две участницы – Даша и Лиля

Холостяк 9: Даша и Лиля Фото: пресс-служба

Уже в эту пятницу, 24 мая, долгожданный финал романтического реалити "Холостяк", который пройдет в страстной Италии. Два решающих свидания, две особые девушки, и только одной из них достанется кольцо и слова любви.

Лиле Никита предложит отправиться на вулкан, а Даше – использовать оставшиеся задания скретч-карты, которую девушка вручила ему при знакомстве.

Участницы намерены на последней встрече с Холостяком раскрыть душу и приложить максимум усилий, чтобы получить заветное кольцо в финале. Но последняя возможность побыть вместе превратится в бесконечное выяснение отношений.

"Я злюсь на тебя, – заявила Даша Никите уже при встрече. – Я тебе буду говорить все, что у меня накопилось внутри".

Даша в финале шоу "Холостяк 9" Фото: пресс-служба СТБ

"Я не был к этому готов", – поделился Холостяк.

А вопрос Никиты о совместном будущем не на шутку напугает девушку. Какие свои неожиданные стороны продемонстрирует Даша, чем поразит мужчину?

Лиля очутится перед лицом своего самого большого страха, о котором Никита даже не догадывался.

"У меня была злость на себя, потому что я понимала, что беру и с первых минут свидания все порчу", – говорит Лиля.

"Настроение было, мягко говоря, немного испорчено, – признался Холостяк. – Я даже не представлял, что все может обернуться именно так".

Финал шоу "Холостяк 9": участница Лиля Фото: пресс-служба СТБ

Неужели Никита захочет прекратить свидание, едва начав его?

Но настоящим чувствам никакие ссоры не помешают. Страсть в конце концов победит, и герои уже не в силах будут противостоять взаимному притяжению.

Кто завладеет сердцем самого желанного мужчины страны, и с кем Никита захочет остаться после проекта, увидим уже в пятницу в 20:00 в долгожданном финальном выпуске реалити "Холостяк" на СТБ.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности одиннадцатого выпуска шоу "Холостяк 9".

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