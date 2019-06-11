"Холостяк 9": Никита Добрынин умилил фанатов снимком с возлюбленной Дарьей

Отношения участников проекта продолжаются вне камер

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: пресс-служба СТБ

Главный холостяк страны Никита Добрынин обрел свое счастье благодаря проекту, хотя в искренность чувств участников мало кто верит из зрителей. Тем не менее, популярный в Украине ведущий после завершения съемок не скрывает отношений с победительницей шоу "Холостяка 9" и делится с подписчиками в Instagram совместными фото с Дарьей Квитковой.

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Очередное милое фото, на котором Никита Добрынин приобнимает Дашу и вместе шагает по улице, вызвало волну положительным комментариев. На снимке пара в повседневной одежде счастливо улыбается. Сам Никита добавил романтичности к кадру своей подписью и неким признанием в любви девушки.

"Хочу всегда с тобой вот так гулять в обнимку и щуриться от солнца. А больше мне ничего и не нужно", – трогательно написал под опубликованным фото украинский ведущий.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Отметим, что пара часто вместе путешествует, да и в целом проводит много времени. А совсем недавно Никита дал Даше ключи от его новой квартире. Похожи, что у экс-холостяка серьезные намерения.

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел финал шоу "Холостяк 9". Ко всему, мы рассказывали, что известно о победительнице 9 сезона шоу "Холостяк" Дарье Квитковой.

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