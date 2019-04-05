"Холостяк 9": Никита Добрынин жестко поссорился с участницей

Одна из участниц собиралась покинуть проект до церемонии роз

"Холостяк 9": почему Оля собиралась покинуть проект? Фото: instagram.com/holostyakstb

В пятом выпуске реалити "Холостяк 9" главный герой поссорился с одной из участниц. Ольга, ради которой ранее Никита Добрынин нарушил правила шоу, заявила, что ей не понравилось, как вел себя Холостяк на прошедшей церемонии роз. Главный герой попросил девушку вернуть телефон, подаренный им же до этого.

Ольга призналась, что не раскрыла остальным участницам их с Холостяком тайну, чтобы не подставить его, а в ответ Никита при всех повел себя с ней некрасиво, когда забрал телефон на глазах у всех и заявил, что их особенная история окончена.

В свою очередь, Добрынин сказал, что не позволит никому управлять собой и указывать, что ему делать. Оля возмутилась, что Никита не поддает сомнениям свои решения.

Холостяк Никита Добрынин заявил, что не позволит собой управлять Фото: instagram.com/holostyakstb

На камеру, когда рядом не было Холостяка, девушка призналась, что "просто хотела пообниматься, чтобы он проявил нежность и трогательность". Главный герой решил, что Оля попросту делает из себя жертву, и сказал, что облегчил ее страдания, когда забрал телефон. В итоге девушка ушла, а Никита расценил такой поступок как манипуляцию и заявил, что не позволит собой управлять.

"Я не пытаюсь тобой управлять, я хочу, чтобы ты не вел себя так жестко", – говорит Оля.

Когда наступило время вручить розу одной из девушек, Холостяк выбрал Софию. После такого решения Оля хотела уйти, но Никита попросил ее вернуться. Главный герой закончил групповое свидание довольно жестко, обратившись к Ольге: "Зачем ты это разыгрываешь? У тебя будет время подумать. До встречи".

"Холостяк 9": Оля собиралась покинуть шоу в 5 выпуске Фото: instagram.com/holostyakstb

После этого девушка заявила, что хочет покинуть проект, однако так и не решилась на серьезный шаг.

Ранее мы писали, что в пятом выпуске шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин рассекретил свою мечту.

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